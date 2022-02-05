Казахстанец победит на Евро-2022? Голеадор возглавляет топ-список турнира

Казахстанец Биржан Оразов сохранил лидерство в списке бомбардиров Евро-2022 по футзалу после полуфинальных встреч турнира, передает корреспондент Vesti.kz.

Снайпер сборной Казахстана забил семь мячей и оторвался на пару голевых ударов от конкурентов. До конца старта осталось провести всего два матча - наша команда завершила борьбу за медали на стадии четвертьфинала.

Присутствует в списке и еще один казахстанский игрок - Дуглас Жуниор. Если в группе бомбардиров его еще могут обойти, то среди ассистентов он входит в топ-3 с пятью передачами.

Ранее на Евро-2022 определились финалисты турнира - за победу поборются Россия с Португалией.

Бомбардиры Евро-2022

1. Биржан Оразов (Казахстан) - семь голов (плюс две голевые передачи).

2. Артем Антошкин (Россия) - пять голов (плюс четыре голевые передачи).

3. Иван Чишкала (Россия) - пять голов (плюс голевая передача).

4. Дуглас Жуниор (Казахстан) - четыре гола (плюс пять голевых передач).

5. Серхио Лосано (Испания) - четыре гола (плюс пять голевых передач).

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