Стал известен второй финалист Евро-2022 по футзалу

Сборная Португалии в матче 1/2 финала Евро-2022 по футзалу в Нидерландах одержала волевую победу над Испанией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Амстердаме началась с быстрого гола испанцев. На 17-й секунде матча Рауль Гомес вывел действующих чемпионов Европы вперед. На 13-й минуте сборная Испании, благодаря голу Чино, удвоила преимущество.

После перерыва португальцы совершили камбэк. На 29-й минуте Бруно Коэлью с пенальти сократил отрыв. А решающим стал дубль Зики - 32-я и 39-я минута.

Таким образом, за золото континентального турнира Португалия поспорит с Россией, которая с аналогичным счетом одолела Украину.

Матчи за третье место, которое оспорят испанцы и украинцы, и финал пройдут 6 февраля.

Напомним, сборная Казахстана выбыла из Евро-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Украине.