Казахстан стал третьим в рейтинге лучших сборных мира по футзалу

Сборная Казахстана поднялась на третье место в обновленном рейтинге УЕФА по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КФФ.

В этом году сборная Казахстана провела одну домашнюю игру – против Беларуси, в которой подопечные Кака одержали уверенную победу со счетом 5:2.

Сегодня состоится ответная встреча с белорусами. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция матча здесь.

Рейтинг футзальных сборных УЕФА:

1. Испания – 2247,620 балла

2. Россия – 2130,453

3. Казахстан – 2112,206

4. Португалия – 2080,694

5. Азербайджан – 2030,624

6. Хорватия – 2003,347

7. Италия – 1990,683

8. Чехия – 1924, 724

9. Сербия – 1876,073

10. Украина – 1861,752