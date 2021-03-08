Казахстан стал третьим в рейтинге лучших сборных мира по футзалу

Сборная Казахстана поднялась на третье место в обновленном рейтинге УЕФА по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КФФ.
В этом году сборная Казахстана провела одну домашнюю игру – против Беларуси, в которой подопечные Кака одержали уверенную победу со счетом 5:2.
Сегодня состоится ответная встреча с белорусами. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция матча здесь.
Рейтинг футзальных сборных УЕФА:
1. Испания – 2247,620 балла
2. Россия – 2130,453
3. Казахстан – 2112,206
4. Португалия – 2080,694
5. Азербайджан – 2030,624
6. Хорватия – 2003,347
7. Италия – 1990,683
8. Чехия – 1924, 724
9. Сербия – 1876,073
10. Украина – 1861,752