"Казахстан проиграл, но...". Чемпион мира отреагировал на вылет команды Кака с Евро-2022

Нападающий сборной Португалии по футзалу Тьягу Бриту причислил Казахстан к фаворитам Евро-2022, а также высказался о перспективах своей команды повторить успех в Нидерландах, сообщает desporto.sapo.pt.

Действующие чемпионы Европы, которые в прошлом году вместе с Бриту выиграли ЧМ, вышли в полуфинал турнира. Казахстан уступил Украине в четвертьфинале турнира.

"Кандидаты остаются прежними, несмотря на то, что один (Казахстан. - Прим. ред.) проиграл вчера. До сих пор остается несколько кандидатов. Наша цель – полуфинал. Мы сфокусированы и сосредоточены на этом, не более того", - считает Бриту.

Титулованный игрок считает, что им нужно полностью использовать преимущество в один день, ведь их соперник по полуфиналу определится только сегодня.

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