Казахстан получил усиление на матч за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Универсал "Кайрата" Чингиз Есенаманов сможет помочь сборной Казахстана по футзалу в матче с Украиной в рамках 1/4 финала чемпионата Европы в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее он пропустил две игры из-за положительного теста. Но, как информирует Futsalkazakhstan, теперь Есенаманов в строю, так как сдал отрицательный тест.

При этом казахстанская команда из-за перебора карточек лишилась Тайнана и Эдсона. А участие в игре Азата Валиуллина находится под вопросом из-за травмы.

Напомним, встреча пройдет в ночь на 1 февраля в Амстердаме и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна здесь. Победитель в полуфинале сыграет с сильнейшим пары Россия - Грузия.