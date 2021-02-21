"Кайрат" сыграет с "Бенфикой" в 1/4 финала футзальной Лиги чемпионов

Накануне алматинский клуб вышел в финальную стадию турнира.

Фото: АФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Футзал
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21 февраля 15:43

Определился соперник алматинского "Кайрата" по 1/4 финала Лиги чемпионов по футзалу, сообщают Vesti.kz. Им стала португальская "Бенфика", победившая со счетом 5:0 "Береттьоуйфалу" из Венгрии.

Напомним, накануне в рамках 1/8-й подопечные Кака принимали в Алматы дебютанта турнира - румынский "Юнайтед Галац". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:1.

Финальную стадию Лиги чемпионов с 28 апреля по 3 мая примет "Минск Арена". 

В прошлом сезоне трехкратным обладателем трофея стала "Барса". "Кайрат" дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Метки:
Лига чемпионов Португалия Кайрат МФК
Футбол Футзал
0
21 февраля 15:43
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