"Кайрат" сыграет с "Бенфикой" в 1/4 финала футзальной Лиги чемпионов

Определился соперник алматинского "Кайрата" по 1/4 финала Лиги чемпионов по футзалу, сообщают Vesti.kz. Им стала португальская "Бенфика", победившая со счетом 5:0 "Береттьоуйфалу" из Венгрии.

Напомним, накануне в рамках 1/8-й подопечные Кака принимали в Алматы дебютанта турнира - румынский "Юнайтед Галац". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:1.

Финальную стадию Лиги чемпионов с 28 апреля по 3 мая примет "Минск Арена".

В прошлом сезоне трехкратным обладателем трофея стала "Барса". "Кайрат" дважды выигрывал Лигу чемпионов.