В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов по футзалу, где выступят два казахстанских клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, алматинский "Кайрат" возьмет старт в турнире матчем против чемпиона Беларуси "ВитЭн". Встреча состоится в Могилеве.

Отметим, что в сезоне-2013/14 белорусы приезжали в Алматы для участия в Элитном раунде Лиги чемпионов. Тогда "Кайрат" разгромил "Витэн" со счетом 9:0.

"Актобе" в соперники достался чемпион Греции АЕК. Матч пройдет в Афинах.

Матчи 1/16 финала Лиги чемпионов пройдут с 12 по 17 января 2021 года и будут состоять из одного поединка.

Напомним, что "Кайрат" и "Актобе" на данной стадии отказались от проведения матчей в Казахстане.