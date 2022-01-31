Игита обратился к казахстанцам перед матчем за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Капитан сборной Казахстана по футзалу Игита просит болельщиков поддержать команду в матче с Украиной в рамках 1/4 финала чемпионата Европы-2022 в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в ночь на 1 февраля в Амстердаме и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна здесь. В предстоящем поединке казахстанской команде не смогут помочь Тайнан и Эдсон, получившие вторые предупреждения на турнире в матче с Италией.

"Я не устаю просить вашей поддержки. Прошу, потому что мы чувствуем эту энергию на площадке! Сегодня против Украины самый важный матч на ЧЕ. Нам нужна только победа! Будьте с нами, вместе мы сможем! Я верю! Алга, Казахстан", - написал он на своей странице в Instagram.

Отметим, если подопечные Пауло Рикардо Кака добьются успеха, то в полуфинале сыграют с победителем пары Россия - Грузия.

Ранее экс-рулевой казахстанской сборной Амиржан Муканов назвал главное отличие команды от Украины.