Гол-красавец определил еще одного участника полуфинала Евро-2022 по футзалу

Сборная России по футзалу вышла в полуфинал Евро-2022, обыграв команду Грузии, передает корреспондент Vesti.kz.
Счет матче открыли россияне, когда Артем Ниязов отличился на 23-й минуте. Через полторы минуты Бруно Петри восстановил равновесие после розыгрыша штрафного удара.
На 28-й минуте уже россияне удачно разыграли "стандарт": гол-красавец оформил Иван Чишкала (2:1). На последних секундах Чишкала оформил дубль, отправив мяч в пустые ворота.
В полуфинальном матче россияне сыграют с соперниками из Украины, которые ранее обыграли Казахстан. Действующий чемпион Европы и мира Португалия сыграет с победителем пары Испания - Словакия.
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