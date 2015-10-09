Финал Евро-2026 по футзалу Португалия - Испания завершился восемью голами

Сборная Испании по футзалу выиграла чемпионат Европы-2026, победив в финале команду Португалии, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Любляне, завершилась со счётом 5:3 в пользу испанцев.

У победителей хет-трик оформил Антонио Перес (2-я минута, 20-я с пенальти, 36-я), а также отличились Хосе Райя (3-я) и Адольфо (40-я). В составе проигравших забивали Афонсу Жезуш (5-я), Рубен Гойш (7-я) и Паулета (30-я).

Таким образом, Испания завоевала восьмой титул в истории и первый за 10 лет, прервав континентальную гегемонию Португалии, которая выиграла два предыдущих турнира.

Бронза досталась сборной Хорватии, которая победила Францию в матче за третье место. Основное время завершилось со счётом 5:5, а в серии пенальти сильнее были хорваты — 6:5.

