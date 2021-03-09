Cборная Казахстана по футзалу одержала третью победу подряд в отборе на Евро-2022

Чемпионат Европы по футзалуНургожин, 7 (0:1) ; Турсагулов, 17 (0:2) ; Тайнан - Да Силва, 23 (0:3) ; Матвеенко, 24 (1:3) ; Дуглас Жуниор - Негрейрос, 29 (1:4) ; Лео - Мендонка Да Роса, 33 (1:5) ; Турсагулов, 37 (1:6)

Сборная Казахстана по футзалу одержала третью подряд победу в отборочном цикле Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Кака в Минске сыграли с Беларусью и разгромили соперника со счетом 6:1.

В составе сборной Казахстана отличились: Даурен Нургожин, ('7-й), Даурен Турсагулов ('17, '36), Тайнан ('22), Дуглас Жуниор ('28), Лео ('32).

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в первых двух матчах в группе 5 Казахстан в Нур-Султане разгромил Венгрию и Беларусь.

До конца отбора сборной осталось провести еще три встречи - 6 апреля в гостях у Венгрии и две дома с Израилем - 9 и 13 апреля.

Отборочные матчи проходят по формуле "дома - в гостях" впервые в истории. Путевки на чемпионат Европы получат победители восьми групп и шесть лучших вторых мест. Также в четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку.

Финальная часть Евро-2022 пройдет в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Казахстан также претендовал на ее проведение.