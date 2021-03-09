Cборная Казахстана по футзалу одержала третью победу подряд в отборе на Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу одержала третью подряд победу в отборочном цикле Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Кака в Минске сыграли с Беларусью и разгромили соперника со счетом 6:1.
В составе сборной Казахстана отличились: Даурен Нургожин, ('7-й), Даурен Турсагулов ('17, '36), Тайнан ('22), Дуглас Жуниор ('28), Лео ('32).
Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
Напомним, что в первых двух матчах в группе 5 Казахстан в Нур-Султане разгромил Венгрию и Беларусь.
До конца отбора сборной осталось провести еще три встречи - 6 апреля в гостях у Венгрии и две дома с Израилем - 9 и 13 апреля.
Отборочные матчи проходят по формуле "дома - в гостях" впервые в истории. Путевки на чемпионат Европы получат победители восьми групп и шесть лучших вторых мест. Также в четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку.
Финальная часть Евро-2022 пройдет в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Казахстан также претендовал на ее проведение.