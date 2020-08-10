Клуб из системы "Барыса" снялся с сезона МХЛ

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Прямая трансляция матчей ЛЕ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Клуб из системы "Барыса" снялся с сезона МХЛ

В лиге участвуют команды из России, Латвии и Китая.

Клуб из системы "Барыса" снялся с сезона МХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей МХЛ
0
Следующий сезон Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) пройдет без казахстанских клубов. 

Как сообщает обозреватель "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко, турнир покидают столичные "Снежные Барсы", которые входят в систему "Барыса" и выступают в лиге с 2011 года. В прошедшем сезоне клуб занял 15-е место из 17 участников Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. 

"В лиге оперируют официальными бумагами, а документов пока нет. Но это дело времени", - написал Шевченко в своем телеграм-канале

В апреле сообщалось, что "Снежные Барсы" могут закрыться из-за сокращения бюджета "Барыса". В июне с МХЛ снялся усть-каменогорский "Алтай", который перешел в казахстанскую лигу "Жастар". В прошлом сезоне МХЛ играли 33 клуба - вместе с 30 российскими клуба участвовали два из Казахстана и по одному из Латвии и Китая

Ранее Шевченко сообщил, что карагандинская "Сарыарка", усть-каменогорское "Торпедо" и столичный "Номад", который является фарм-клубом "Барыса", не будут участвовать в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и перейдут в чемпионат Казахстана из-за ситуации с коронавирусом. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Снежные Барсы Барыс в КХЛ Коронавирус КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
20:49
Хоккей

Клуб из системы "Барыса" снялся с сезона МХЛ
14 июля
21:59
Хоккей

Бомбардир для "Барыса". Как в КХЛ может заиграть еще один экс-капитан молодежной сборной Казахстана
29 июня
15:06
Хоккей

Cамый ценный игрок сезона в МХЛ продлил контракт с казахстанским клубом
26 июня
16:44
Хоккей

Подали документы. Клубы из системы "Барыса" выступят в ВХЛ и МХЛ
26 июня
14:40
Хоккей

Сокращения бюджета не будет? "Барыс" назначил тренеров в фарм-команды
19 июня
16:41
Хоккей

Казахстанский хоккеист нашел новый клуб после ухода из системы "Барыса"
18 июня
23:13
Хоккей

Финский бомбардир среди казахстанских звезд. С кем работал новый тренер "Барыса"
16 июня
19:47
Хоккей

18-летний снайпер. Кто из казахстанских форвардов может заблистать в "Барысе" в новом сезоне КХЛ
10 июня
23:53
Хоккей

Без снайпера и защитника-бойца. С кем может расстаться "Барыс" в КХЛ и почему лучше не прогадать
3 июня
22:56
Хоккей

Новая пятерка. Какое сочетание может получить "Барыс" в следующем сезоне КХЛ
2 июня
23:38
Хоккей

Казахстан потерял хоккейный клуб в международной лиге
19 мая
12:44
Хоккей

Нападающий казахстанского клуба признан самым ценным игроком сезона в МХЛ
20 апреля
23:53
Хоккей

"Барыс" сделал официальное заявление о команде МХЛ
17 апреля
19:21
Бокс

Ахмедов, Кулахмет и Галышева. Чем на карантине занимаются казахстанские спортсмены
12 апреля
17:24
Хоккей

Лучший казахстанский бомбардир МХЛ заявил о планах играть за "Барыс"
17 марта
21:20
Хоккей

Молодые новобранцы для "Барыса". Кого может взять в команду Андрей Скабелка
3 февраля 2020
16:13
Хоккей

Матчи МХЛ начнутся с минуты молчания в память о вратаре из системы "Барыса"
23 января 2020
21:19
Хоккей

Заявка на "Барыс"? 18-летний снайпер "стучится" в команду к Андрею Скабелке
19 января 2020
23:21
Хоккей

Форвард казахстанского клуба помог дивизиону Боброва выиграть Матч звезд КХЛ
9 декабря 2019
22:43
Хоккей

Растят молодежь для Казахстана или России? Как выглядят фарм-клубы "Торпедо" и "Барыса" в МХЛ
4 декабря 2019
21:19
Хоккей

Почти миллион тенге за именные клюшки и джерси. Как болельщики "Барыса" помогают 18-летнему вратарю
26 ноября 2019
16:58
Хоккей

Соперники по конференции "Барыса" обменялись игроками
22 ноября 2019
21:34
Хоккей

Фанаты "Барыса" потратили 800 тысяч на джерси и клюшки игроков в поддержку вратаря юниорской сборной
20 ноября 2019
23:19
Хоккей

Не уходит со льда без очков. Как 18-летний игрок тащит фарм-клуб "Барыса"
19 ноября 2019
18:51
Хоккей

"Барыс" попросил помочь вратарю юниорской сборной Казахстана победить рак костей
7 ноября 2019
20:43
Хоккей

"Парень со светлой головой". Форвард "Барыса" - о 18-летнем распасовщике и своей игре в КХЛ
6 ноября 2019
23:13
Хоккей

"Вне игры". Как прошла домашняя серия "Снежных Барсов"
4 ноября 2019
22:56
Хоккей

Два грубияна лиги, или как отличились игроки фарм-клуба "Барыса" в МХЛ
24 октября 2019
19:49
Хоккей

Новобранец для Скабелки? 18-летний казахстанец - один из лучших в МХЛ
17 октября 2019
18:03
Хоккей

Лучший распасовщик Лиги в команде, или как обстоят дела у фарм-клуба "Барыса" в МХЛ
9 октября 2019
10:02
Хоккей

Казахстанские и российские хоккеисты закончили матч "ледовым побоищем"
9 апреля 2018
18:21
Хоккей

Защитник молодежной сборной Казахстана и "Снежных Барсов" Самат Данияр - в программе "Истории МХЛ"
1 февраля 2018
11:29
Хоккей

"Ладья" (Тольятти) - "Снежные Барсы" - 2:3 ОТ
16 марта 2015
15:41
Хоккей

Программа "Территория КХЛ. "Снежные Барсы"
9 марта 2015
16:48
Хоккей

"Снежные Барсы" приготовили праздничное блюдо для дам в честь 8 марта
26 февраля 2013
23:03
Хоккей

"Снежные барсы" - "Чайка": ледовое побоище
5 февраля 2013
11:40
Хоккей

Репортаж с матча "Снежные барсы" (Астана) - "Толпар" (Уфа)
16 ноября 2012
17:36
Хоккей

МХЛ: "Снежные Барсы" - "Мамонты Югры" - 0:1, 2:6
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика