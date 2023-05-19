Телеведущий жестко высказался о скандальном видео девушки Роналду

Популярный португальский телеведущий Руи Оливейра раскритиковал откровенный танец девушки Криштиану Роналду Джорджины Родригес, передают Vesti.kz.

Ранее Родригес опубликовала в Instagram Stories видео тренировок с "международным учителем тверка" Джеком Гомесом. Примечательно, что учитель Джорджины - мужчина. При этом не понятно, где проходят занятия девушки - в Саудовской Аравии или какой-либо другой стране. Видео набрало сотни тысяч просмотров в соцсетях и стало предметом бурного обсуждения среди фанатов из Ближнего Востока.

Georgina posted another twerking video today with that same obese man/woman? What does she gain from humiliating Ronaldo like this in front of the whole world? If Saudi one day becomes a degenerate society like the west is today we know exactly who was the cause pic.twitter.com/2eYsS6LSCQ — LLF (@laligafrauds) May 16, 2023

Пользователи сети посчитали, что такими движениями Джорджина может подпортить репутацию Роналду. Некоторые даже призвали депортировать звездную пару из Саудовской Аравии, припомнив девушке Криштиану откровенную фотосессию у бассейна.

Телеведущий Руи Оливейра заявил, что испугался во время просмотра видео.

"Я даже испугался. Это похоже на стиральную машину, когда она крутится", - сказал он.

Коллега телеведущего по шоу сказала по этому поводу:

"Сегодня я несколько раз заходила в Instagram Джорджины, чтобы узнать, прокомментировала ли она заявление Долорес Авейру (матери Роналду). Но это единственное, что было, в ее Instagram (танцы)".

Руи Оливейра вынес свой вердикт о том, что бы он сделал с Джорджиной Родригес, если бы он был матерью Роналдe.

"Я хочу сказать, что если бы я был матерью Криштиану Роналду и увидел свою невестку в такой ситуации, я бы поехал отсюда в Мадрид, дважды прибил ее и посадила на самолет прямо в Саудовскую Аравию. Донья Долорес, если вам нужна компания, я поеду с вами", - сказал он.

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