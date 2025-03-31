Стало известно, когда у человек самое тяжелое похмелье

Ученые нашли подтверждение, что старение — это не все плохие новости, которые сопровождают человека в его жизни. Еще одной проблемой может стать похмелье: в одном из последних исследований доказано, что с возрастом человек сложнее он переносит переизбыток алкоголя в организме.

Назван возраст, когда у человек самое тяжелое похмелье

Что такое похмелье? В медицинской литературе пишут, что "это следствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость и тошнота".

В каком возрасте самое тяжелое похмелье?

Вы скажите, что в пожилом, но ученые из Утрехтского университета в Нидерландах иного мнения. Их исследование пришло к следующим выводам:

Люди, злоупотребляющие алкоголем в возрасте от 18 до 35 лет сообщали о том, что на следующее утро они испытывали самые серьезные симптомы.Люди в возрасте 46–65 лет оценили свою посталкогольную головную боль, тошноту и утомление вдвое менее интенсивными, чем более молодые пьющие.

Фото: depositphotos.com

Почему с возрастом перестаем ощущать похмелье?

Эксперты предполагают, что с возрастом мы развиваем «толерантность» к ужасным симптомам и воспринимаем их как менее серьезные.

"Мужчины сообщили, что страдают больше, чем женщины, во всех возрастных группах, за исключением лиц старше 66 лет. Результаты опровергают данные предыдущих исследований, которые предполагают, что похмелье становится хуже с возрастом. В более старых исследованиях утверждается, что снижение эффективности работы печени по мере старения может замедлить метаболизм алкоголя, увеличивая его присутствие в кровотоке", - пишет источник.

Но голландские эксперты заявили, что их результаты показывают, что тяжесть и частота похмелья не только снижаются с возрастом, но и с возрастом люди чувствуют себя "менее пьяными", несмотря на то, что выпивают такое же количество выпивки.

Как оценивалось похмелье: подробности исследования

Для исследования ученые собрали данные о 761 голландском потребителе алкоголя в возрасте от 18 до 94 лет.

Респондентов попросили записать количество алкогольных напитков, которые они употребляли в среднем за неделю, и количество дней в неделю, когда они употребляли алкоголь. Участников также попросили оценить свое похмелье по шкале тяжести от 0 до 10.Затем участников эксперимента попросили записать, сколько случаев похмелья они испытали за предыдущие два месяца. Исследователи провели анализ, чтобы сопоставить участников разных возрастных групп по количеству выпитого алкоголя, и искали различия в степени тяжести похмелья.

В статье, опубликованной в журнале "Алкоголь и алкоголизм", в конечном итоге было обнаружено, что с увеличением возраста и употребления алкоголя развивается "толерантность" к его острым последствиям.

Почему похмелье приводит к неприятным последствия?

Вещества, образующиеся как побочные продукты этого процесса, вызывают воспаление и временные изменения в вашей иммунной системе. Что вызывает похмелье?

Одним из этих веществ является ацетальдегид — побочный продукт, который частично отвечает за чувство сонливости.Обезвоживание – еще одна серьезная причина похмелья.Потому что алкоголь заставляет вас чаще мочиться и может вызвать головокружение, легкомысленность и усталость, если эту жидкость не заменить.Недостаток сна после ночи также может усугубить ситуацию, и не только потому, что вы поздно легли спать.

Алкоголь нарушает ваш сон, а это означает, что вы не получаете достаточного количества быстрых движений глаз (БДГ), что является важной стадией сна, позволяющей вам чувствовать себя отдохнувшим.

Таким образом, употребление алкоголя является вредным в любом возрасте, а исследование в Нидерландах подтвердило, что с возрастом похмелье становится менее тяжелым, но с годами человек к нему "проще относится".