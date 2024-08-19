Правда ли, что употребление горячего чая может вызвать рак

Исследователи в США выявили, что употребление горячего чая может увеличить риск возникновения рака. В ходе научных экспериментов удалось выявить опасную температуру, а любителям популярного напитка - были выданы рекомендации.

Что будет, если регулярно пить горячий чай

По информации экспертов, употребление чая, температура которого выше 60 градусов Цельсия, повышает вероятность развития рака пищевода. Об этом говорится в докладе, опубликованном в International Journal of Cancer. В ходе этого исследования специалисты изучили данные более чем 500 тысяч людей.

"Результаты исследования показали, что те, кто каждый день употреблял менее 700 мл горячего чая (его температура составляла выше 60 градусов Цельсия), имели почти два раза больше шансов на развитие рака пищевода. В частности, этот риск увеличивался на 90 процентов по сравнению с теми, кто пил 700 мл или более чая с температурой менее 60 градусов Цельсия", - рассказывает источник.

Почему сырая вода полезнее кипяченной?

Раннее мы разбирали другую ситуацию - в каком виде употреблять воду, чтобы получить максимальную пользу.

"По мнению специалистов, лучше употреблять фильтрованную сырую воду, чем кипяченую. Бутилированная вода, к слову, тоже считается сырой. Сырая вода содержит натрий, кальций, магний и другие минеральные вещества. При кипячении они выпадают в осадок. Кроме того, при кипячении из воды выталкивается кислород, и она лишается свойства транспортной жидкости. Такая вода может вызывать отечность. Поэтому эксперты рекомендуют употреблять только сырую воду, причем теплую. Холодная и горячая – стресс для организма", - рассказывают Belnovosti.by.

Что будет, если регулярно пить чай с молоком

Считается, что первыми молоко в чай начали добавлять в Великобритании, а в Китае чай пьют без добавок. В других странах в популярный напиток добавляют сахар, мед или молоко, а мы остановимся на полезный качествах "коктейля":

Молоко содержит много полезных веществ, которые необходимы для организма: кальций, калий, фосфор, витамины. Чай с молоком, но без сахара, рекомендуется при похудении и во время разгрузочных дней, ведь он борется с чувством голода. Молоко нейтрализует кофеин, поэтому чай с молоком благоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт, чем обычный чай.

Таким образом, чай с молоком может быть полезен не только для вашего здоровья, но осуществим некоторые дополнительные функции.

Некрепкий чай с добавлением молока улучшает лактацию у молодых мам. Молоко обогащает чай кальцием, но снижает активность кофеина. Что в итоге? Бодрости меньше, зато больше пользы для нервной системы. Людям со сниженным весом, повышенными физическими и эмоциональными нагрузками можно пить чай с молоком, чтобы поддерживать организм в тонусе. Кальций, содержащийся в чае с молоком, выводит из организма соли, из-за которых в почках образуются камни.

Таким образом, если у вас нет противопоказаний и вы хотите получить удовольствие от чая, то нужно употреблять правильно, а без молока или с ним, это ваш выбор. Если у вас есть какие-то сомнения, то лучше обратиться за консультацией к специалисту.