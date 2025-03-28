Плюс пять лет к жизни: эксперт рассказал, как избежать инсульта и инфаркта

Отказ от курения - одно из самых важных решений, которое человек может принять для улучшения своего здоровья. Многие исследования подтверждают, что отказ от курения действительно продлевает жизнь и снижает риск развития серьезных заболеваний. Как это работает?Правда ли, что отказ от курения продлевает жизнь?
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), курение является одной из основных причин смертности в мире. Сигареты содержат более 7000 химических веществ, из которых более 250 являются вредными для здоровья, включая никотин, который вызывает зависимость.
На сколько можно прожить дольше, если отказаться от курения
"Курение увеличивает риск развития рака легких, сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний органов дыхания, а также приводит к преждевременному старению организма", - пишут в медицинских источниках.
Исследования показывают, что люди, которые бросили курить, имеют значительно меньший риск заболеваний и живут дольше, чем курильщики.Согласно исследованию, проведенному в США, люди, которые бросили курить в возрасте 30-39 лет, увеличивают свою продолжительность жизни на 10 лет.Те, кто бросил курить в возрасте 40-49 лет, продлевают свою жизнь примерно на такой же срок - на 9 лет.Правда ли, что можно продлить свою жизнь на пять лет?
По еще одной версии, отказ от курения не только приведет организм к позитивным изменениям, но поможет прожить дольше.
"Бросив курить, можно весьма быстро почувствовать позитивные результаты. Уже через час после последней сигареты нормализуется кровяное давление и пульс, через сутки — снижается риск развития инфаркта и инсульта.
Неделя без курения повышает общий тонус организма. Через три недели исчезает кашель и физическая зависимость от никотина", — объяснил клинический психолог, аддиктолог, эксперт платформы "Твой Док" Кирилл Фомряков и добавил, что "отказ от курения помогает продлить жизнь в среднем на три-пять лет".
Эксперт добавил, что через три месяца после отказа от курения увеличиваются объем легких и общая выносливость, а через полгода обновляются клетки кожи и возвращается здоровый цвет лица.
Почему нужно бросить курение?
Во-первых, отказ от курения приводит к улучшению общего состояния здоровья. Во-вторых, через несколько недель после броска курения улучшается работа легких, уменьшается кашель и одышка, повышается выносливость и уменьшается риск инфаркта и инсульта.
Таким образом, отказ от курения действительно продлевает жизнь и улучшает качество жизни. Если вы курите, не бойтесь принять решение бросить, ведь это один из самых важных шагов к здоровой и долгой жизни.