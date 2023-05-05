Бывшая жена Хакими ответила на обвинения в погоне за богатством футболиста

Бывшая жена звезды "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Ашрафа Хакими ответила на заявления о том, что она охотится за богатством футболиста. Хиба Абук заявила, что была более известна своего бывшего мужа, когда они начали встречаться в 2018 году, передают Vesti.kz.

С начала бракоразводного процесса Ашрафа Хакими и Хибы Абук СМИ утверждают, что модель желает заполучить половину состояния Хакими. В беседе с журналисткой Марией Патиньо экс-жена футболиста прокомментировала эти утверждения.

"Это мир мачо и женоненавистников. Когда мы начинали отношения, он не зарабатывал денег, а я была более известна, чем он. Представьте себе это. То, что они говорят, больше не влияет на меня. Я хочу быть осторожной, чтобы завтра это не повлияло на нашу семью. Я верю в справедливость и здравый смысл, которые на моей стороне".

СМИ ранее заявили, что актриса решила подать иск против Хакими за "мошенничество и нецелевое использование их семейных активов". Эти сообщения появились на фоне слухов о том, что Хакими перевел свое состояние на имя матери.

Ряд испанских новостных агентств, в том числе Marca и AS, сообщили, что юристы Хибы Абук потребовали от Ашрафа Хакими 10 миллионов евро для урегулирования бракоразводного процесса. Футболист, по некоторым данным, предлагает заплатить лишь 2 миллиона евро.

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Между тем несколько журналистов назвали сообщения о том, что Хакими переписал свои активы на мать, "не соответствующими действительности". Представители СМИ пришли к выводу, что такую схему было бы невозможно провернуть ни в Марокко, ни в Испании, ни во Франции без согласия супруги футболиста.

Развод пары происходит на фоне выдвинутых в адрес футболиста обвинений в сексуальном насилии. 24-летняя девушка, которая проходит пострадавшей по делу, заявила, что игрок ПСЖ целовал ее в губы и грудь, снимал с нее одежду, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты с ее стороны. Она обратилась в полицию в конце февраля.

Хиба Абук - испанская актриса ливийско-тунисского происхождения. Она старше Ашрафа Хакими на 12 лет и находится в браке с ним с 2019 года. Хиба и Ашраф воспитывают двух сыновей.

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