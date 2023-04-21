Мать Хакими о переписанном на нее богатстве сына: Ничего об этом не знаю

Мать Ашрафа Хакими Саида Му заявила, что суперзвезда ПСЖ не сообщил ей о своем решении перевести свое состояние на ее имя, сообщает корреспондент Vesti.kz

Хакими помог Марокко финишировать четвертым на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре и находится на пути к победе в Лиге 1 с парижанами. Однако в последнее время защитник испытывает тяжелые времена вне футбола.

В феврале полузащитника ПСЖ обвинили в изнасиловании женщины во Франции. Его жена Хиба Абук заявила в своем заявлении в прошлом месяце, что пара находится в процессе развода.

Когда начался бракоразводный процесс, выяснилось , что бывшему игроку "Реала" удалось найти лазейку, чтобы не отдавать часть своего имущества супруге в качестве алиментов. В сообщениях говорится, что марокканец оставляет себе только 20 процентов своей зарплаты, а остальные 80 процентов достаются его матери. Эта договоренность, по-видимому, помогла звезде ПСЖ сэкономить состояние при разводе.

Тем временем мать защитника заявила, что не знала о том, что его активы были переведены на ее имя. Му также выразила поддержку своему сыну, рассказав марокканской газете Goud:

"Ашраф не сообщил мне о передаче мне своего богатства, и если он предпринимает какие-либо действия, то только для того, чтобы защитить себя. Я ничего об этом не знаю, но в чем проблема, если это правда? Не сделай этого, он не сможет избавиться от нее (Хибы Абук)".

Моу ранее заявляла, что обвинения против Хакими являются ложными.

Ашраф Хакими продолжает играть за ПСЖ, несмотря на то, что у него много работы за пределами поля. В этом месяце он не пропустил ни одной минуты матчей Лиги 1 за команду Кристофа Галтье.

24-летний мужчина еще не выступил с заявлением в ответ на обвинения против него, но настаивает на своей невиновности.

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