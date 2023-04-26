Бывшая жена звезды ПСЖ Хакими выдвинула футболисту требование

История о разводе марокканского игрока ПСЖ Ашрафа Хакими с испано-тунисской актрисой Хибой Абук получила продолжение, передают Vesti.kz.

Ряд испанских новостных агентств, в том числе Marca и AS, сообщили, что юристы Хибы Абук потребовали от Ашрафа Хакими 10 миллионов евро для урегулирования бракоразводного процесса. Футболист, по некоторым данным, предлагает заплатить лишь 2 миллиона евро.

СМИ также заявили, что актриса решила подать иск против Хакими за "мошенничество и нецелевое использование их семейных активов". Эти сообщения появились на фоне слухов о том, что Хакими перевел свое состояние на имя матери.

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Между тем несколько журналистов назвали сообщения о том, что Хакими переписал свои активы на мать, "не соответствующими действительности". Представители СМИ пришли к выводу, что такую схему было бы невозможно провернуть ни в Марокко, ни в Испании, ни во Франции без согласия супруги футболиста.

Развод пары происходит на фоне выдвинутых в адрес футболиста обвинений в сексуальном насилии. 24-летняя пострадавшая заявила, что игрок ПСЖ целовал ее в губы и грудь, снимал с нее одежду, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты с ее стороны. Она обратилась в полицию в конце февраля.

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