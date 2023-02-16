Названы лучшие упражнения для ягодиц

Новости спорта Около спорта Массовый спорт
16 февраля 11:14
©instagram.com/tammyhembrow

Фитнес-тренер Робби Вайлд Хадсон перечислил лучшие упражнения для ягодиц. Об этом сообщает Boxrox.com.

Отмечается, что самым эффективным станет выполнение ягодичного мостика. Нужно лечь на пол, а затем, сжимая ягодицы, оторвать таз от пола и полностью разогнуться в тазобедренном суставе. Затем медленно опуститься обратно и повторить.

Тренер также рассказал о пользе болгарских выпадов. Для их выполнения следует присесть на одной ноге, поставив вторую на возвышение позади тела, например, на лавку или степ-платформу. Потом нужно делать приседания, держа спину прямо, не сгибаясь.

Сильные ягодичные мышцы необходимы для поддержания правильного положения бедер и таза, что может снизить риск возникновения проблем с коленями, бедрами и нижней частью спины. Кроме того, сильные ягодицы могут помочь улучшить общий баланс и стабильность, снижая риск падений и других видов травм.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
фитнес
Новости
16 февраля, 11:14
Массовый спорт
Названы лучшие упражнения для ягодиц
28 декабря, 14:40
Массовый спорт
Формула любви к футболу
5 октября, 14:03
Массовый спорт
ФОКи Казахстана укомплектовали новым спортивным оборудованием
13 сентября, 15:15
Массовый спорт
В Алматы прошел чемпионат по дуатлону. Соревнования принял обновленный трек в Центральном парке
12 августа 2022, 14:49
Массовый спорт
Сколько раз подтягивается Головкин? Амбассадор Tartyl Fest - о пользе фестиваля, развитии street workout в Казахстане и трилогии GGG - "Канело"
28 июля 2022, 13:02
Массовый спорт
Хабиб дал совет по занятиям спортом на каждый день
24 июля 2022, 09:30
Массовый спорт
На Tartyl Fest в Шымкенте установлен новый рекорд
17 июля 2022, 22:47
Массовый спорт
Рекорд! В Алматы узнали лучших на фестивале по подтягиваниям
14 июля 2022, 21:59
Массовый спорт
4 731 подтягивание! Tartyl Fest прошел во втором городе Казахстана
10 июля 2022, 18:12
Массовый спорт
54 миллиона тенге! В Казахстане стартовал фестиваль по подтягиваниям
© 2008 - 2023 ТОО «EML»