Чекап перед стартом: как убедиться, что ты бежишь безопасно

Чуть больше недели осталось до Almaty Marathon, ежегодного крупнейшего старта Центральной Азии. Вместе со спортивным врачом Рушангуль Ахановой разбираем, какие обследования и привычки помогут подготовиться так, чтобы забег стал радостным достижением, а не болезненным испытанием для организма.

Марафон как тест для организма

Рушангуль Аханова подчёркивает, что марафон – это не только километры, но и проверка здоровья. Во время такой нагрузки включаются сердце, лёгкие, мышцы и центральная нервная система. Именно на дистанции организм работает на пределе, и здесь проявляются все резервы.

"Из двухсот бегунов только половина реально готова пробежать марафон или полумарафон. Остальные переоценивают силы или недооценивают риски", – предупреждает врач.

Поэтому чекап – это не формальность, а возможность заранее понять, где слабые места, и правильно выстроить тренировки.

Польза бега

По словам спортивного врача, бег остаётся одним из самых доступных и эффективных видов активности.

"Чтобы начать бегать, не нужно специальное оборудование или абонемент – достаточно удобной обуви. При этом эффект от регулярных пробежек колоссальный", – отмечает Рушангуль Аханова.

Ключевые преимущества бега, по словам специалиста:

● укрепление сердца и сосудов за счёт работы в аэробной зоне,

● тренировка дыхательной системы и повышение выносливости,

● снижение рисков ожирения, диабета и других хронических заболеваний,

● улучшение обмена веществ и контроль веса,

● снижение уровня стресса и повышение качества сна.

"Даже лёгкие пробежки в комфортном темпе создают “фонд здоровья”, а длительные тренировки помогают развивать выносливость. Главное – бег должен быть системным и сопровождаться правильным восстановлением", – подчёркивает Аханова.

При этом врач напоминает, что спорт не ограничивается пробежкой. Современный ритм жизни сделал нас менее активными: автомобиль вместо прогулки, лифт вместо лестницы.

"Раньше бытовая активность была встроена в жизнь. Сегодня её нужно создавать самим. Пройтись пешком, подняться по лестнице, больше двигаться в течение дня – это простые, но важные шаги", – говорит Аханова.

Без "фундамента здоровья" марафон станет слишком тяжёлым и потенциально травмирующим испытанием для организма.

Что должно насторожить перед забегом

● Пульс ниже 45 или выше 95 в покое. Это сигнал проверить работу сердца.

● Медленное восстановление после нагрузки. В норме пульс приходит к исходному уровню за 5–7 минут.

● Давление ниже 90 или выше 135 мм рт. ст. Измерять стоит регулярно: сначала в покое, затем после тренировки.

● Симптомы во время пробежек. Головокружение, перебои в сердце, одышка – повод для консультации со специалистом.

● Недавняя болезнь. После простуды или вируса организму нужно время на восстановление.

"Каждый бегун должен знать свой пульс и давление. Это простые индивидуальные показатели, которые помогают контролировать состояние организма", – подчёркивает спортивный врач.

Какие обследования пройти

Минимальный чекап марафонца включает:

● ЭКГ в покое и после нагрузки,

● холтер-мониторинг сердца,

● суточное измерение давления,

● тредмил-тест или велоэргометрию,

● эхокардиографию (УЗИ сердца).

При необходимости врач назначает лабораторные анализы, коронарографию или обследование нервной системы. Показания индивидуальны, поэтому важно прислушиваться к организму и делиться с врачом всей запрашиваемой информацией.

Золотой стандарт спортивной медицины – эргоспирометрия. Она показывает, сколько кислорода может усвоить организм, как работают сердце и лёгкие при нагрузке. Этот метод применяют космонавты и профессиональные спортсмены.

"Для бегуна эргоспирометрия – лучший способ объективно понять, готов ли организм к длинной дистанции. В мире уже есть компактные устройства для измерения МПК прямо во время бега. Это будущее спортивной медицины", – подчеркивает Аханова.

Восстановление – ключ к успеху

Тренировка – это стресс, а прогресс возможен только при правильном восстановлении. Врач советует обращать внимание на качество сна, уровень стресса, настроение. Раздражительность, плохой сон и усталость – первые признаки переутомления.

"Лимфодренажный массаж, сауна, дыхательные практики помогают восстановлению. Но главное – полноценный сон и грамотное чередование нагрузок и отдыха", – отмечает специалист.

Питание и гидратация

Аханова напомнила, что питание играет огромную роль. Бегунам стоит заранее продумать рацион:

● больше сложных углеводов для энергии,

● достаточное количество белка для восстановления мышц,

● витамины и минералы для обмена веществ.

Особое внимание – воде: даже лёгкое обезвоживание снижает выносливость и повышает нагрузку на сердце.

Almaty Marathon в этом году соберёт более 16 000 участников из 60 стран, и каждый может выйти на дистанцию уверенно, если правильно подготовит организм. Повседневная активность, сбалансированные тренировки, медосмотр и внимание к восстановлению помогают бегунам получать от спорта максимум пользы. Поделиться переживаниями и успехами, послушать экспертов как Рушангуль Аханова можно на Сommunity Almaty Run – еженедельных открытых пробежках с лекториями.

Фото: КФ "Смелость быть первым"©