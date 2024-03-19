Как прошел в третий раз Almaty Copa Run на Центральном стадионе

17 марта на алматинском Центральном стадионе прошел забег на короткие и средние дистанции Almaty Copa Run. В этом сезоне атлеты попробовали свои силы на зрелищных дистанциях 100, 1000 и 3000 метров. Забег собрал 700 участников старше 18 лет.

Самые быстрые участники на дистанциях и в своих возрастных категориях получили призовые медали и грамоты. Результаты забега уже опубликованы на сайте. Всего атлеты были награждены в 126 призовых категориях, показав свои лучшие личные результаты.

Бегуны могли участвовать не только в личном, но и в командном зачете, где разыгрывались денежные призы. По итогам командного зачета 1-е место занял беговой клуб Gussarov Track Club, получив 250 000 тенге, второе место у клуба Run Time Almaty – 150 000 тенге, а команда Young Runner получила 100 000 тенге за третье место.

"700 атлетов в этом году бросили вызов дистанциям на Almaty Copa Run, – делится Салтанат Казыбаева, директор корпоративного фонда "Смелость быть первым". – Особого внимания заслуживает то, что участники уже в третий раз получили возможность посоревноваться на Центральном стадионе – той самой арене, где соревнуются профессиональные спортсмены и где было установлено множество рекордов. Мы рады развивать культуру забегов на короткие и средние дистанции. Такие тренировки помогают бегунам отточить технику и повысить скорость для покорения более длинных дистанций, таких как полумарафон и марафон".

Каждый финишер Almaty Copa Run, независимо от дистанции, получил памятную медаль. Опытные бегуны, чья подготовка позволяла, могли испытать себя в нескольких забегах.

Ярким примером стала Райгуль Аймурзиева, активная участница забегов от фонда "Смелость быть первым". Она покорила две дистанции: 100 и 3000 метров.

"Я пробежала 3000 метров и 100 метров, – делится впечатлениями Райгуль. – 100 метров бежала впервые, поэтому особенно рада своему результату! Мероприятие получилось очень зрелищным, дарящим заряд адреналина и непередаваемый кайф".

Организатором соревнований Almaty Copa Run является корпоративный фонд "Смелость быть первым", который с 2012 года ежегодно проводит крупнейшее беговое событие Центральной Азии Almaty Marathon и ряд других любительских стартов.

Напоминаем, что также открыта регистрация на Almaty Half Marathon и Almaty Marathon. Регистрация на все забеги проходит на сайте almaty-marathon.kz.

Фото: Almaty Marathon©