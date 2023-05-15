Футбольная команда крупнейшего телеком-оператора страны "Казахтелеком" второй год подряд подтверждает титул чемпиона на столичном ежегодном турнире по мини-футболу на Кубок партии AMANAT.

Столичный турнир по мини-футболу среди первичных партийных организаций из госорганов, бюджетных учреждений и компаний квазигосударственного сектора партией AMANAT проводится с 2014 года, еще под эгидой "Нур Отана".

В этом году оспорить звание лучших на турнире вышли на поле 14 команд. Игры проходили по олимпийской системе - "проиграл-вылетел". Продолжительность каждого матча составляла по 15 минут "чистого" времени.

Чемпионы прошлогоднего турнира - команда "Казахтелекома", на момент проведения игры попала сразу в полуфинал как "сеяная", где встретилась со сборной "Скорая помощь", уверенно обыграв ее со счетом 5:2. Финальная игра для команды телеком-оператора завершилась неоспоримой победой над командой "Астана су арнасы" со счетом 7:3 в пользу действующих чемпионов турнира. Помимо командного Кубка, партийцы "Казахтелекома" также выиграли индивидуальную награду: прошлогодний лучший бомбардир соревнований Валерий Бисмагамбетов на этой игре был признан лучшим игроком турнира.

"В таком составе мы играем не первый год, за это время у нас сформировалась сильная командная взаимосвязь, своя тактика игры. Отмечу, что борьба в каждом матче проходила напряженно, в финале у нас были сильные противники. Рад, что удалось одержать победу. Это результат регулярных тренировок и огромное желание каждого члена команды защитить честь родной компании. Благодарю руководство "Казахтелекома" за поддержку как нашей команды, так и всех сотрудников в возможности заниматься спортом и участвовать в масштабных соревнованиях", - отметил капитан команды "Казахтелекома" Нурболат Токсанбаев.

Сборная команда "Казахтелекома" является постоянным участником различных турниров по мини-футболу и не раз становилась победителем, занимая призовые места. В частности, только в прошлом месяце футбольная дружина крупнейшего телеком-оператора страны заняла первое место в традиционном чемпионате столицы по футзалу среди любителей. По итогам прошлогоднего футбольного сезона команда выиграла столичный турнир Qazaqstan Qyzmet Cup, а также стала серебряным призером данного чемпионата, но уже республиканского уровня.

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