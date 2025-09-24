Almaty Marathon пройдет 28 сентября и объединит бегунов из 60 стран мира

28 сентября в Алматы пройдет крупнейший старт Центральной Азии Almaty Marathon. В четырнадцатый раз забег от корпоративного фонда "Смелость быть первым" стартует на Площади Республики и соберет 16 000 атлетов из более 60 стран мира. В этом году зафиксированы два рекорда: число иностранных участников превысило 1 200 человек, а на марафонскую дистанцию 42,2 км заявились 1 500 бегунов.

Маршрут забега пролегает от Площади Республики через проспект Аль-Фараби с видом на живописные горы Заилийского Алатау. Вдоль трассы также расположены Парк Первого Президента, Ботанический сад и другие главные достопримечательности города с большой историей. Забеги пройдут на нескольких дистанциях: марафон 42,2 км, полумарафон 21,1 км, спутник 10 км и скандинавская ходьба 10 км. Для корпоративных команд пройдет эстафета "Экиден", где марафонская дистанция распределена между шестью бегунами. Все финишеры получат памятную медаль, а победители основных дистанций – денежный сертификат, медаль, грамоту и ценные призы.

Almaty Marathon растет ежегодно в масштабе и благотворительных целях. С самого основания часть средств со стартовых взносов участников поддерживает социальные проекты для детей. В этом году корпоративный фонд "Смелость быть первым" совместно с благотворительным фондом "AYALA" передал специализированное диагностическое оборудование на 106 241 284 тенге в два перинатальных центра – в Шымкенте и Туркестанской области. Всего за 14 лет работы фонда было реализовано проектов на сумму свыше 370 миллионов тенге. Проекты реализуются с целью снижения уровня младенческой инвалидности, повышения доступности спорта и укрепления здоровья нации. О новых благотворительных инициативах организаторы сообщат в ближайшее время.

"Старты КФ "Смелость быть первым" – единственные в Казахстане, которые входят в календарь международных марафонов и пробегов AIMS, объединяющем более 445 марафонов в 115 странах. Almaty Marathon – крупнейший из них, с него началась история фонда и миссия сделать спорт доступным и массовым. Мероприятие объединяет людей, развивает туризм, поддерживает бизнес и формирует позитивный имидж страны на международной арене. В этом году мы принимаем рекордное число иностранных участников – более 1200 человек из свыше 60 стран мира", – отметил Галимжан Есенов, председатель попечительского совета фонда "Смелость быть первым".

Almaty Marathon входит в серию тюркских стартов TAN, а его трассы сертифицированы по правилам World Athletics. Марафон уделяет внимание экологическим стандартам: сокращает количество одноразовых конструкций и сотрудничает с местными компаниями для переработки отходов. Партнер марафона EcoNetWork установит интерактивную экологическую зону. На старте участники смогут оставить тёплые или ненужные вещи на турникетах, после чего команда проекта "Тепло" аккуратно соберёт, отсортирует и передаст их нуждающимся. Поддержать благотворительный экопроект сможет каждый житель города: один из специальных боксов установлен у входа в Ботанический сад.

Исполнительный директор фонда Салтанат Казыбаева прокомментировала:

"Уже который год Almaty Marathon не теряет позицию лидера среди марафонов по уровню инклюзии, качеству организации и масштабу. Мы не только проводим спортивное мероприятие, но и приобщаем к осознанным занятиям спортом. Бесплатные тренировки A’SU Team by Almaty Marathon проходят круглогодично, а зимой стартует открытая группа марафонцев, зарегистрировавшихся на дистанцию 42,2 км. С этого года мы также проводим еженедельные встречи Community Almaty Run, где бегаем, обучаемся у лекторов и общаемся на темы от экологии до спорта. Марафон открыт как для профессионалов в кластере Элита, так и для любителей, и объединяет для позитивных изменений в обществе".

Безопасность участников обеспечит Центр управления мероприятием с участием представителей ДВД города Алматы, главного врача соревнований и команды организаторов. По всей дистанции будут работать 10 веломедиков, 90 медицинских волонтёров, 13 медицинских постов и 12 карет скорой помощи. В стартово-финишном городке будет развернут финишный госпиталь, разделенный на красные и жёлтые зоны. В целом к обеспечению медицинской помощи планируется привлечь более 70 врачей и специалистов среднего звена.

Для удобства и безопасности участников организаторы традиционно обеспечат пункты питания и воды на протяжении всей дистанции, камеры хранения и раздевалки. С этого года дополнительно будут доступны специальная комната матери и ребёнка, женские туалеты с полным набором гигиенических средств и – впервые – туалеты для людей с особыми потребностями.

Будь вы участник или болельщик, на марафоне созданы все условия, чтобы провести это утро интересно и комфортно.

Фото: КФ " Смелость быть первым"©