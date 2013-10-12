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Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
Спартак Витязь 1:1
Динамо М ЦСКА 22:30
СКА Авангард 22:30
1 1,78 X 4,36 2 3,5
Футбол. Кубок Беларуси 2020/21
Арсенал Дз Смолевичи 0:0
1 2,15 X 4,07 2 2,79
Футбол. Лига Европы 2020/21
ФКСБ Стяуа Ширак 3:0
Марибор Колрейн 1:1 п. 4:5
Лех Валмиера 3:0
Партизан РФШ Рижская футбольная школа 1:0
Шэмрок Роверс Ильвес 2:2 п. 12:11
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Прага (Чехия)-2020/2"
Попко Риндеркнех 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Триест (Италия) -2020"
Бехар, Голубев Мартерер, Ханфманн 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Аниф (Австрия) - 2020"
Миедлер Скатов 2:0
23 мая 2019 22:13
Победители "Барсы" и "Реала", экс-тренер клубов АПЛ и легенды "Спартака". Кто мог возглавить "Кайрат" вместо Шпилевского
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Победители "Барсы" и "Реала", экс-тренер клубов АПЛ и легенды "Спартака". Кто мог возглавить "Кайрат" вместо Шпилевского
Алматинцы неудачно выступают в текущем сезоне.
4 марта 2019 23:24
"Он хотел изменить мир в одночасье". Белорусский комментатор - о конфликтах Шпилевского и его адаптации в "Кайрате"
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"Он хотел изменить мир в одночасье". Белорусский комментатор - о конфликтах Шпилевского и его адаптации в "Кайрате"
Молодой специалист уже проиграл в борьбе за первый титул в Казахстане.
20 августа 2018 23:12
Лидер профсоюза, пожизненный бан за "договорняки". Где сейчас игроки "Шахтера", которые побеждали "Селтик"
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Лидер профсоюза, пожизненный бан за "договорняки". Где сейчас игроки "Шахтера", которые побеждали "Селтик"
Победа случилась ровно пять лет назад.
12 декабря 2016 20:31
ЦСКА объявил о назначении Гончаренко главным тренером
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ЦСКА объявил о назначении Гончаренко главным тренером
Он сменит Леонида Слуцкого.
30 октября 2016 19:01
Российские СМИ назвали игру команды Жукова с "Тереком" самым стыдным матчем осени
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Российские СМИ назвали игру команды Жукова с "Тереком" самым стыдным матчем осени
Издание попросило оценить актерское мастерство игроков "Урала".
25 августа 2016 08:45
Если БАТЭ не пройдет "Астану", то можно будет говорить о тотальном промахе всех кадровых служб - СМИ
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Если БАТЭ не пройдет "Астану", то можно будет говорить о тотальном промахе всех кадровых служб - СМИ
В первой игре за путевку в группу Лиги Европы борисовчане уступили 0:2.
24 августа 2016 13:10
В Борисове будет хана! Белорусские фанаты не верят в победу БАТЭ над "Астаной"
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В Борисове будет хана! Белорусские фанаты не верят в победу БАТЭ над "Астаной"
Ответная игра пройдет 25 августа в Борисове.
1 декабря 2015 15:00
СМИ назвали кандидатов на пост главного тренера "Кайрата"
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СМИ назвали кандидатов на пост главного тренера "Кайрата"
Предыдущий наставник алматинцев Владимирй Вайсс покинул команду по истечении срока контракта.
13 сентября 2015 17:13
Виктор Гончаренко вошел в тренерский штаб ЦСКА
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Виктор Гончаренко вошел в тренерский штаб ЦСКА
В начале сентября белорусский специалист расторг контракт с "Уралом".
16 декабря 2013 15:03
В еврокубках мы пока колхозники! - Правила жизни "Шахтера" в Европе
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В еврокубках мы пока колхозники! - Правила жизни "Шахтера" в Европе
Vesti.kz вспоминает, какими словами сопровождался путь карагандинской команды в еврокубках.
20 октября 2013 22:02
"Кубань" вдевятером уступила "Динамо" в чемпионате России
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"Кубань" вдевятером уступила "Динамо" в чемпионате России
Этот матч стал первым для Виктора Гончаренко, который дебютировал в качестве главного тренера "Кубани".
12 октября 2013 22:35
Тренер БАТЭ возглавит "Кубань"
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Тренер БАТЭ возглавит "Кубань"
Виктор Гончаренко сменит на этом посту Доринела Мунтяну.
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