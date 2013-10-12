|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Спартак
|Витязь
|1:1
|Динамо М
|ЦСКА
|22:30
|СКА
|Авангард
|22:30
|Футбол. Кубок Беларуси 2020/21
|Арсенал Дз
|Смолевичи
|0:0
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|ФКСБ Стяуа
|Ширак
|3:0
|Марибор
|Колрейн
|1:1 п. 4:5
|Лех
|Валмиера
|3:0
|Партизан
|РФШ Рижская футбольная школа
|1:0
|Шэмрок Роверс
|Ильвес
|2:2 п. 12:11
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Прага (Чехия)-2020/2"
|Попко
|Риндеркнех
|2:1
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Триест (Италия) -2020"
|Бехар, Голубев
|Мартерер, Ханфманн
|21:00
|Теннис. Турнир серии ITF - "Аниф (Австрия) - 2020"
|Миедлер
|Скатов
|2:0
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Кайрат
|Астана
|Тобол
|Ордабасы
|Тараз
|Окжетпес
|2:3
|Каспий
|Кайсар
|1:0
|Жетысу
|Кызыл-Жар СК
|3:0
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Тамбов
|Сочи
|0:1
|Арсенал Т
|Химки
|1:1
|Локомотив М
|Ахмат
|2:3
|Ростов
|Урал
|1:0
|Краснодар
|ЦСКА М
|1:1
|Динамо М
|Зенит
|1:0
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Ритеряй
|Дерри Сити
|3:2 ДВ
|Прогрес
|Зета
|3:0
|Кайрат
|Ноа
|4:1
|Ордабасы
|Ботошани
|1:2
|Вентспилс
|Динамо-Авто
|2:1
|Нымме Калью
|Мура
|20:30
|Динамо Мн
|Пяст
|0:2
|Нефтчи Бк
|Шкупи
|2:1
|Буде-Глимт
|Кауно Жальгирис
|6:1
|Аполлон Л
|Сабуртало
|5:1
|Алашкерт Ер
|Ренова
|0:1
|Сумгаит
|Шкендия 79
|0:2
|Локомотив Тб
|Университатя Кр
|2:1
|Кешля Бк
|Лячи
|0:0 п. 4:5
|Жальгирис
|Пайде ЛМ
|2:0
|Шахтер Сл
|Сфынтул Георге
|0:0 п. 1:4
|Хапоэль Б-Ш
|Динамо Бт
|3:0
|Петрокуб Хн
|Бачка Топола
|0:2
|Б-36 Торсхавн
|Левадия ФКИ
|4:3 ДВ
|ФКСБ Стяуа
|Ширак
|3:0
|Марибор
|Колрейн
|1:1 п. 4:5
|Шэмрок Роверс
|Ильвес
|2:2 п. 12:11
|Лех
|Валмиера
|3:0
|Партизан
|РФШ Рижская футбольная школа
|1:0
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|ПАОК
|Бешикташ
|3:1
|Тирана
|Црвена Звезда
|0:1
|Карабах
|Шериф
|2:1
|Судува
|Маккаби Т-А
|0:3
|Динамо-Брест
|Сараево
|2:1
|Янг Бойз
|КИ Клаксвик
|3:1
|Селтик
|Ференцварош
|1:2
|Футбол. Кубок России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Факел
|0:0 п. 8:7
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|СКА
|Куньлунь Ред Стар
|2:0
|СКА
|Сочи
|4:1
|ЦСКА
|Витязь
|2:3
|Барыс
|Сарыарка
|8:2
|Динамо М
|Спартак
|1:4
|Автомобилист
|Барыс
|Теннис. Турнир серии ITF - "Аниф (Австрия) - 2020"
|Скатов
|Руне
|2:0
|Скатов
|Далла Валле
|2:1
|Миедлер
|Скатов
|2:0
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Прага (Чехия)-2020/2"
|Маден
|Попко
|0:2
|Попко
|Риндеркнех
|2:1
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Триест (Италия) -2020"
|Бехар, Голубев
|Джустино, Трунгельити
|2:0
|Теннис. Выставочные матчи 2020
|Ломакин
|Гомес
|2:0
|Ломакин
|Кинг
|0:2
|Ломакин
|Эль Михдави
|0:2
|Ломакин
|Арконада
|0:2
|Футбол. Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Фарерские острова (U-21)
|Израиль (U-21)
|Казахстан (U-21)
|Черногория (U-21)
|Северная Македония (U-21)
|Испания (U-21)
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Кайсар
|Тобол
|18:00
|Окжетпес
|Шахтер
|21:00
|Ордабасы
|Кайрат
|16:00
|Астана
|Тараз
|18:00
|Кызыл-Жар СК
|Каспий
|21:00
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Даугавпилс
|Валмиера
|20:00
|Футбол. Кубок Беларуси 2020/21
|Арсенал Дз
|Смолевичи
|0:0
|Химик Св
|Рух Бр
|18:30
|Спутник Рч
|Белшина
|18:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Спартак М
|Арсенал Т
|21:00
|Химки
|Ротор
|23:00
|Уфа
|Динамо М
|17:00
|Локомотив М
|Зенит
|19:00
|Ахмат
|ЦСКА М
|21:00
|Краснодар
|Ростов
|23:00
|Сочи
|Урал
|23:00
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Висла Кр
|Шленск
|21:30
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Беерсхот
|Стандард
|20:00
|Футбол. Чемпионат Словакии 2020/21
|Сеница
|Нитра
|22:30
|Футбол. Суперкубок Англии 2020
|Арсенал
|Ливерпуль
|21:30
|Футбол. Чемпионат Армении 2020/21
|Гандзасар-Капан
|Лори
|21:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Шинник
|Чайка Пс
|Факел
|21:00
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Спартак
|Витязь
|1:1
|Динамо М
|ЦСКА
|22:30
|СКА
|Авангард
|22:30
|Номад
|Темиртау
|13:00
|Барыс
|Сарыарка
|17:00
|Динамо М
|Витязь
|18:00
|ЦСКА
|Спартак
|22:30
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|ЦСКА
|Ак Барс
|22:30
|Динамо Р
|Барыс
|20:00
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Триест (Италия) -2020"
|Бехар, Голубев
|Мартерер, Ханфманн
|21:00
|Теннис. Открытый Чемпионат США 2020
|Балаш
|Кукушкин
|21:00
|Эдмунд
|Бублик
|21:00
|Пера
|Дияс
|21:00
|Рыбакина
|Завацкая
|21:00
|Монтгомери
|Путинцева
|21:00
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Мусадилов
|Томпсон
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Ницца - Ницца (156 km)
|20:15
|Групповая гонка. Этап 2. Ницца - Ницца (186 km)
|19:20
|Групповая гонка. Этап 3. Ницца - Систерон (198 km)
|18:20
|Групповая гонка. Этап 4. Систерон - Orcieres-Merlette (160.5 km)
|19:30
|Групповая гонка. Этап 5. Гап - Privas (183 km)
|19:20
|Групповая гонка. Этап 6. Le Teil - Mont Aigoual (191 km)
|18:10
|Велоспорт. Париж - Брюссель 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 203,7 км.
|16:20