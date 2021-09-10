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Пришло его время, или на какой позиции в ЦСКА будут использовать Зайнутдинова в этом сезоне

Пришло его время, или на какой позиции в ЦСКА будут использовать Зайнутдинова в этом сезоне
©ЦСКА
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Летнее трансферное окно в России уже закрылось, поэтому клубы либо успели полностью укомплектоваться для решения задач в новом сезоне, либо времени на это им не хватило. Ощутимые перемены видны и в составе московского ЦСКА, в составе которого выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Корреспондент Vesti.kz - об изменениях в составе "армейцев" и основной позиции для казахстанца.

Начнем с тех, кто будет защищать "красно-синие" цвета по крайней мере в первой части сезона-2021/22. К команде присоединились футболисты, ранее отданные в аренду: бывший ивуарийский защитник "Кайрата" Седрик Гогуа, игравший в "Роторе", словенский опорник/защитник Яка Бийол, выступавший во второй Бундеслиге за "Ганновер" вместе с экс-лидером "Астаны" Патриком Твумаси, а также хорватский хавбек Кристиан Бистрович, полгода проведший в турецкой "Касымпаше".

Также на постоянной основе к клубу присоединились 19-летний полузащитник Максим Мухин, ранее выступавший за "Локомотив", и экс-форвард "Сочи" Антон Заболотный.

Покинуло же команду еще больше футболистов, но многие из них отправились в аренду. Здесь же мы не будем перечислять тех игроков, которые и так в последнее время ездили по арендам. 

Белорусский нападающий Илья Шкурин отправился на год в киевское "Динамо", вратарь Илья Помазун - на такой же срок в "Урал", молодой защитник Вадим Карпов - в "Текстильщик" из второго дивизиона. Аргентинский форвард Адольфо Гайч станет исключением. Он и первую половину года провел в аренде в Италии, затем вернулся в Москву, чтобы снова отправиться в аренду, только теперь во второй дивизион Испании - клуб "Уэска".

Исландский плеймейкер Арнор Сигурдссон поехал до конца сезона в "Венецию", чтобы играть в Серии А. Двоих своих воспитанников Наира Тикнизяна и Константина Марадишвили ЦСКА продал в "Локомотив" суммарно за 12 миллионов евро. Еще 30 миллионов "армейцы" заработали на продаже своего лидера Николы Влашича в "Вест Хэм".

Зайнутдинов, который в прошлом сезоне, при Викторе Гончаренко, почти все матчи играл на позиции левого защитника, в стартовых шести турах новой кампании провел всего шесть минут в двух встречах. При тренерстве Алексея Березуцкого 23-летнему казахстанцу пока не удалось себя как следует проявить.

В первом туре РПЛ весь матч в защите слева отыграл основной конкурент Бахтиера по прошлому сезону - 30-летний Георгий Щенников. Но затем у опытного крайнего оборонца возникли проблемы со здоровьем, и в следующих матчах на этой позиции выступал номинальный центральный полузащитник Иван Обляков.

В центре полузащиты, где Зайнутдинов тоже может быть полезен, в распоряжении Березуцкого есть Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Эмиль Бохинен, уже перечисленные ранее Мухин, Бистрович, Бийол и Обляков. Здесь конкуренции много и, в зависимости от схемы и тактического рисунка, игровую практику могут получить разные исполнители.

На позиции плеймейкера или вингера универсальный Зайнутдинов может сыграть без особых проблем. Там себя могут проявить Константин Кучаев, Чидера Эджуке, те же Ахметов и Дзагоев. Но чувствуется, что команде не хватает хорошего игрока на фланг, потому что зачастую тренерский штаб ставит на бровку даже Федора Чалова, который гораздо более полезен в центре. Но при живом и здоровом Заболотном конкуренция в линии нападения теперь есть, а ведь еще имеется молодой воспитанник Владислав Яковлев, уже забивший один гол в этом сезоне.

После первого сентябрьского матча сборной главный тренер казахстанцев Талгат Байсуфинов признался, что Зайнутдинов пока не может играть на максимуме. Поэтому он получил полчаса в игре с Украиной (2:2) и на несколько минут больше - в противостоянии с Боснией и Герцеговиной (2:2), в котором Бахтиер забил важнейший гол со штрафного на пятой добавленной минуте.

Получается, что Зайнутдинов действительно только-только включает свои лучшие кондиции, но понемногу. И беспокоиться о том, что казахстанец потерял место в составе ЦСКА, не стоит. После матчей сборных есть большая вероятность, что Березуцкий начнет давать Бахтиеру куда больше игрового времени.

Но где может быть полезен он? В первую очередь - в защите слева. Пока Щенников, и без того подверженный травмам, не играет, его заменяет непрофильный игрок Обляков. У Ивана хорошая работоспособность, он старается, но все же это не его позиция, и Зайнутдинов в роли латераля куда интереснее и разнообразнее. 

С другой стороны, Бахтиера можно использовать на позиции правого вингера. Если слева Эджуке, при условии наличия хорошей формы, может забетонировать за собой место в старте, то вот справа Зайнутдинов может доказать, что не хуже Чалова или Кучаева. Казахстанец может действовать нестандартно, при надобности и отработать в обороне, а еще он является левшой, в отличие от Константина и Федора. Смещения в центр и удары издали, которые у Бахтиера поставлены неплохо, никто не отменял.

В центре представить Зайнутдинова непросто, уж очень велика конкуренция, да и это не самый сильный конек игрока. Тренеру Бахтиер может понадобиться больше как латераль, но казахстанским болельщикам наверняка хотелось бы увидеть в Зайнутдинове вингера. Более того, после ухода Влашича "армейцам" нужны новые креативщики в атаке. Может быть, теперь пришло время Зайнутдинова в атаке?

Отметим, что по итогам шести туров РПЛ ЦСКА, набрав девять очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет пять очков.

Свой следующий матч "армейцы" проведут в воскресенье, 12 сентября. На выезде подопечные Березуцкого померяются силами с тульским "Арсеналом".

Зайнутдинов, перешедший в ЦСКА в августе прошлого года из "Ростова", за все это время провел в футболке москвичей 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три ассиста.

Фото: Чемпионат (1), YouTube-канал 90 Minutes Soccer (2), ПФК ЦСКА (3,4,5,6)©️

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