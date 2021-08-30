Одноклубник Зайнутдинова отправился в аренду в испанский клуб

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч отправился на правах аренды в испанскую "Уэску". Об этом пресс-служба "армейцев" сообщила на официальном сайте клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний форвард ушел в аренду во второй раз подряд. В августе прошлого года Гайч стал игроком ЦСКА, но не смог зарекомендовать себя в Москве с лучшей стороны. В январе он отправлялся на полгода в Италию, где выступал за "Беневенто".

Теперь же Гайча отдали в годичную аренду в "Уэску", выступающую в Сегунде - втором дивизионе чемпионата Испании. В текущем сезоне РПЛ Адольфо провел на поле лишь четыре минуты в проигранной встрече против "Зенита".

Этим летом Гайч участвовал на Олимпийских играх в Токио (Япония), где провел один матч за сборную Аргентины.

Напомним, что за ЦСКА выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. В текущем сезоне на счету футболиста два выхода на замену в концовках матчей РПЛ.

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