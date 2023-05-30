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С Роналду и Джорджиной поступили жестоко в Португалии - телеведущая

С Роналду и Джорджиной поступили жестоко в Португалии - телеведущая
©instagram.com/georginagio

Телеведущая Зульмира Феррейра высказала мнение, что жители Португалии плохо обращаются с Криштиану Роналду и его девушкой Джорджиной Родригес, передают Vesti.kz.

В эфире португальского телеканала SIC Caras ведущая отметила, что звездный футболист переживает сложный этап в своей карьере.

"Криштиану, прежде всего, сосредоточен на своей карьере, на желании быть лучшим. Вы можете видеть, что в последнее время, с тех пор как он покинул Манчестер, дела пошли не очень хорошо. И это ужасно для Криштиану, и, конечно же, это влияет на семейные отношения", - сказала она.

Феррейра предположила, что Джорджина не захочет приезжать в дом, который Роналду строит в Португалии, из-за того, как местные жители и пресса относятся к ним.

"Я не думаю, что Джио (Джорджина Родригес) захочет приехать сюда (в Португалию), я бы тоже в таком случае не приехала. Я люблю португальцев, правда, но с Криштиану и Джорджиной здесь очень плохо обращаются. То, что с ним сделали в последнее время, невероятно жестоко по отношению к человеку, который так много дал этой стране и возвысил ее во всем мире", - добавила телеведущая.

Это не первый раз, когда Феррейра встает на защиту Роналду и Родригес. Месяц назад она публично поддержала пару, когда пресса писала о возможном расставании Джорджины и Криштиану.

Ранее португальские и испанские СМИ сообщали о наступившем кризисе в отношениях Роналду и Родригес, будто футболист уже устал от выходок и высокомерия своей партнерши.

На эти слухи отреагировала сначала Джорджина.

"Недоброжелатели придумывают слухи, сплетники распространяют их, а идиоты верят им", - написала девушка футболиста в Instagram.

Затем на сообщения о расставании ответил и сам Роналду.

Роналду отреагировал на слухи о расставании с Джорджиной

Роналду состоит в отношениях с Родригес с 2017 года. Пара воспитывает пятерых детей. Три ребенка Роналду от суррогатных матерей, двух девочек родила Родригес.

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Метки:
Роналду Криштиану Джорджина Родригес

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