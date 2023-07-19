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Мать Роналду отписалась от Джорджины на фоне слухов о ссоре

Мать Роналду отписалась от Джорджины на фоне слухов о ссоре
©instagram.com/doloresaveiroofficial, instagram.com/georginagio

Мать Криштиану Роналду Долореш Авейру отписалась от девушки своего сына Джорджины Родригес в Instagram, передают Vesti.kz.

Пользователи сети заметили, что Джорджина отписалась от матери Роналду в Instagram. Девушки футболиста также не оказалось среди аккаунтов, на которых подписана Долореш Авейру. Все это происходит на фоне слухов о разладе в отношениях между матерью и девушкой Криштиану, которые всплывают несколько месяцев подряд.

По данным одного из пользователей Twitter, чуть позже Родригес снова подписалась на мать своего парня, но Долореш все также не подписана на Джорджину.

Пользователь предположил, что между двумя самыми влиятельными женщинами в жизни Роналду все хорошо. Такое предположение связано с тем, что Долореш Авейру - не самый уверенный пользователь смартфона. Несколько лет назад она отписывалась от Джорджины в Instagram, но тогда заявила, что это произошло по ошибке.

"Если бы я отписалась от кого-то, с кем у меня есть прямая связь, это было бы очень странно и непреднамеренно. Как вы знаете, я использую Instagram лишь поверхностно и на самом деле не разбираюсь в нем", - рассказывала женщина в 2020 году.

Мать Роналду тем временем находится в Саудовской Аравии, где проводит время со своим старшим внуком.

Мать Роналду отреагировала на слухи о расставании с Джорджиной

Возможное расставание Джорджины и Криштиану было основной темой испанских и португальских СМИ в апреле и мае 2023 года. Эти слухи сначала прокомментировала Родригес, а затем и сам Роналду.

Напомним, что пара встречается с 2016 года, у них пятеро детей. Трое - от суррогатных матерей, а еще двоих родила Родригес.

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Метки:
Роналду Криштиану Джорджина Родригес

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