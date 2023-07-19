Мать Роналду отписалась от Джорджины на фоне слухов о ссоре

Мать Криштиану Роналду Долореш Авейру отписалась от девушки своего сына Джорджины Родригес в Instagram, передают Vesti.kz.
Пользователи сети заметили, что Джорджина отписалась от матери Роналду в Instagram. Девушки футболиста также не оказалось среди аккаунтов, на которых подписана Долореш Авейру. Все это происходит на фоне слухов о разладе в отношениях между матерью и девушкой Криштиану, которые всплывают несколько месяцев подряд.
По данным одного из пользователей Twitter, чуть позже Родригес снова подписалась на мать своего парня, но Долореш все также не подписана на Джорджину.
🚨Georgina Rodriguez has now followed back Cristiano Ronaldo’s mother Maria Dolores Aveiro on Instagram.— David Ben (@_davyben) July 18, 2023
However, Dolores is yet to return the gesture, but sources insist all is well between the two most influential women in CR7’s life. https://t.co/kt4nzWP17U pic.twitter.com/PTl2tYKSAc
Пользователь предположил, что между двумя самыми влиятельными женщинами в жизни Роналду все хорошо. Такое предположение связано с тем, что Долореш Авейру - не самый уверенный пользователь смартфона. Несколько лет назад она отписывалась от Джорджины в Instagram, но тогда заявила, что это произошло по ошибке.
"Если бы я отписалась от кого-то, с кем у меня есть прямая связь, это было бы очень странно и непреднамеренно. Как вы знаете, я использую Instagram лишь поверхностно и на самом деле не разбираюсь в нем", - рассказывала женщина в 2020 году.
Мать Роналду тем временем находится в Саудовской Аравии, где проводит время со своим старшим внуком.
Мать Роналду отреагировала на слухи о расставании с Джорджиной
Возможное расставание Джорджины и Криштиану было основной темой испанских и португальских СМИ в апреле и мае 2023 года. Эти слухи сначала прокомментировала Родригес, а затем и сам Роналду.
Напомним, что пара встречается с 2016 года, у них пятеро детей. Трое - от суррогатных матерей, а еще двоих родила Родригес.
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