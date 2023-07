Мать Роналду отписалась от Джорджины на фоне слухов о ссоре

Мать Криштиану Роналду Долореш Авейру отписалась от девушки своего сына Джорджины Родригес в Instagram, передают Vesti.kz.

Пользователи сети заметили, что Джорджина отписалась от матери Роналду в Instagram. Девушки футболиста также не оказалось среди аккаунтов, на которых подписана Долореш Авейру. Все это происходит на фоне слухов о разладе в отношениях между матерью и девушкой Криштиану, которые всплывают несколько месяцев подряд.

По данным одного из пользователей Twitter, чуть позже Родригес снова подписалась на мать своего парня, но Долореш все также не подписана на Джорджину.

🚨Georgina Rodriguez has now followed back Cristiano Ronaldo’s mother Maria Dolores Aveiro on Instagram.



However, Dolores is yet to return the gesture, but sources insist all is well between the two most influential women in CR7’s life. https://t.co/kt4nzWP17U pic.twitter.com/PTl2tYKSAc