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Футболист из Казахстана подписался на сумасшедшую идею жены

Футболист из Казахстана подписался на сумасшедшую идею жены
©instagram.com/sogoyasha/

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и тульского "Арсенала" Александр Зуев предстал на видео со своей женой Элиной Зуевой, сообщают Vesti.kz.

Супруга игрока показывала различные танцевальные движения, которые он должен был повторять.

"Когда подписываешься на все сумасшедшие идеи своей жены😂😂😂", - пишет Элина в своем Instagram.

Зуева обещала показать результат в следующем Reels.

Зуев является воспитанником костанайского футбола. Но в 2005 году вместе с семьей переехал в Россию, где играл за местные сборные разных возрастов. Также в его карьере были "Крылья Советов", "Химки", "Рубин", "Ростов", "Спартак" и сербский ИМТ.

Ранее выступал Зуев за сборные России различных возрастов, в том числе за молодежную. С лета прошлого года он решил защищать цвета сборной Казахстана.

В составе национальной команды он провел три матча и забил один гол.

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Метки:
Сборная РК по футболу Россия Социальные сети Казахстан

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