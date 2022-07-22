Лидер Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко провел два потрясающих дня в Пиренеях, всегда находясь на острие атаки и сражаясь за победу. В результате на 17-м этапе казахстанский гонщик финишировал пятым, а на 18-м занял шестое место и поднялся на девятую строчку общего зачета "Тур де Франс", передает сайт команды.

"Уже вчера я чувствовал себя очень хорошо, и мне удалось провести хороший день в горах. Это был напряженный этап, и я был рад уехать в отрыв, чтобы попробовать там побороться за победу. Что ж, в итоге выиграть не удалось, Погачар и Вингегор были слишком сильны на заключительном подъеме, но я был доволен своим пятым местом на вершине Пейрагуда.

Сегодня я был настроен снова что-то попробовать, и у меня была отличная поддержка команды. Большой отрыв уехал до первой горы, и у нас там был Александр Рябушенко, но этой группе никак не удавалось набрать хорошее преимущество. Так что, когда мы начали Кол д’Обиск, я решил предпринять атаку и переложиться в отрыв, и у меня это получилось.

Рябушенко оказал мне хорошую поддержку, так что я постарался сохранить как можно больше сил на финал. Я начал заключительный подъем чуть позади группы Ван Арта, но чувствовал, что иду в хорошем темпе.

Позднее, когда Погачар и Вингегор обошли меня, у меня все еще оставались силы, чтобы удержаться вместе с Томасом, стараясь финишировать как можно выше. Что ж, я был шестым сегодня, и в целом я могу быть доволен этим результатом, потому что я сделал все, что было в моих силах, и сегодня, и вчера. Теперь я надеюсь восстановиться как можно лучше, потому что завтра новый этап и новый вызов. Этап выглядит простым, но как раз на таких этапах часто происходят сюрпризы, так что нужно сохранять высокую концентрацию", - прокомментировал Луценко.

"Что ж, думаю, что мы проводим хорошую третью неделю здесь, на "Тур де Франс", и Алексей Луценко демонстрирует отличную форму в горах, он все время впереди среди лидеров, сражается за победу на этапе, а также за общий зачет.

Да, у главных фаворитов оказались свои планы на эти два этапа в Пиренеях, и в конце концов добиться победы вчера и сегодня оказалось невозможным, но мы сделали все, что было в наших силах.

Возможно, мы упустили несколько возможностей на первой и второй неделях, но не нужно забывать, что прямо перед стартом "Тура" мы потеряли Самуэле Баттистеллу, а чуть позже и Джанни Москона, которые могли проявить себя в отрывах. Тем не менее эти дни в горах наша команда была на высоте, а наш капитан - всегда впереди, кроме того, мы видели, как стараются поддерживать нашего лидера Александр Рябушенко и Джо Домбровский.

Поэтому мы можем быть довольны тем, как проводим эту третью неделю, и тем, какое место на данный момент занимает Алексей в общем зачете. Впереди – сложная индивидуальная гонка, и мы постараемся защитить наше девятое место", - сказал генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров.

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