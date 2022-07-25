Лидер Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко вошел в десятку сильнейших общего зачета "Тур де Франс". Казахстанец занял девятое место в "генерале", сообщает сайт велокоманды.

109-й по счету "Тур де Франс" завершился в воскресенье традиционным 21-м этапом на Елисейских полях в Париже.

"Что ж, я приехал на "Тур де Франс" с целью вновь побороться за высокий результат в общем зачете. Подготовка к "Туру" была далека от идеальной, впрочем, как и вся первая половина сезона, из-за падений, болезни и невезения. Но вместе с командой мы смогли достойно проявить себя, побороться в горах, особенно на третьей неделе, и занять высокое девятое место. Без сомнений, мне бы хотелось добиться большего на этом "Туре", и на отдельных этапах, и в генеральной классификации, но как получилось, так получилось. В любом случае я выложился на 100 процентов в течение этих трех недель, и теперь я доволен результатом. Сейчас мы здесь, на финише в Париже, но сезон еще продолжается, и я серьезно настраиваюсь на новые цели, которые ждут меня впереди", - рассказал Алексей Луценко.

Также о выступлении команды высказался генеральный менеджер команды Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров.

"Этот "Тур де Франс" сразу стал складываться для нас непросто, когда мы потеряли Самуэле Баттистеллу еще до старта - его в последний момент заменил Александр Рябушенко. Позже из-за последствий Covid-19 был вынужден сойти Джанни Москон, а за ним, заболев еще на второй неделе, покинул гонку и Фабио Феллине. Тем не менее мы постарались сделать все, что было в наших силах, и на третьей неделе мы увидели сильную команду, которая собралась вокруг нашего лидера Алексея Луценко, сумевшего проявить себя в Пиренеях. В итоге у нас высокое девятое место в общем зачете и десятая позиция в командной классификации. Буду честен, нам не хватило победы на этапе здесь, на "Тур де Франс", но, как вы могли видеть, многие команды остались без победы. Тем не менее главное, что наш казахстанский гонщик Алексей Луценко вновь вошел в десятку сильнейших на "Тур де Франс", и, без сомнений, это еще одно солидное достижение отечественного велоспорта", - сказал Винокуров.

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