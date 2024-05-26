"Кайрат" забил девять голов в матче Кубка Лиги

Алматинский "Кайрат" успешно стартовал в групповом этапе Кубка Лиги, разгромив на своем уральский "Акжайык", передают Vesti.kz.
"Кайрат" одержал победу со счетом 9:0! В составе алматинцев голы на свой счет записали Александр Широбоков, Иброхимхалил Юлдошев, Вячеслав Швырев, Жоао Пауло (хет-трик), Элдер Сантана, Адилет Садыбеков и Гиорги Зария.
Примечательно, что в этой игре за алматинский клуб дебютировал 15-летний воспитанник академии Дастан Сатпаев.
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Отметим, что в группе с "Кайратом" и "Акжайыком" также выступают "Тараз" и "Кызыл-Жар".
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