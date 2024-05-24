Восхитил скаутов и разрывает Лигу. "Кайрат" взял в основу 15-летнего суперталанта

На этой неделе "Кайрат" впервые привлек к основному составу 15-летнего нападающего Дастана Сатпаева. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новом уникальном таланте, которого растят в недрах алматинской академии.

О том, что в богатой на таланты академии "Кайрата" есть паренек, который сильно выделяется даже на фоне такой конкуренции мы услышали от Вячеслава Швырева. Тогда форвард сказал нам следующее:

"У нас все говорят о Сатпаеве, ему вроде 15 лет, он на всех турнирах забивает. Но понятно, что пока это скорее детский футбол, и переход во взрослый - это разные вещи. Я тоже в группе подготовки чуть ли не спиной забивал и потом думал, ну сейчас я и в основе буду в порядке. Это оказалось моим большим заблуждением".

Однако, переход Сатпаева из так называемого детского футбола во взрослый уже идет и пока это процесс выглядит оптимистично.

В прошлом году, нападающий сверкнул в QJ League, оформив семь голов в 16 матчах, "Кайрат" забрал тот сезон, тотально доминируя. В этом году по сути ничего не изменилось, молодежь алматинского клуба вновь в лидерах, однако роль и статистика Сатпаева возросла. Сейчас у Дастана внушительные девять голов в пяти матчах.

В 15 лет Сатпаев уже призывается в юношескую сборную Казахстана до 17 лет. Зимой он съездил со сборной на Кубок Развития в Беларусь и снова обратил на себя внимание, только уже на международном уровне. Форвард оформил три гола и ассист в четырех матчах и в частности забил сборной России. В той игре технические и скоростные качества бросались в глаза и даже местные журналисты отметили, что "Сатпаев возил соперника". Тогда же юноша попал в списки скаутов нескольких российских клубов.

В этом году Сатпаев также дебютировал за "Кайрат-Жастар" в первой лиге - на старте турнира два раза вышел в основе в матчах против "Алтая" и "Тараза". А на этой неделе "Кайрат" объявил о том, что Дастан провел первую тренировку с основной командой.

Безусловно, пока эти лишь авансы, но в свои 15 лет Сатпаев действительно подает огромные надежды и выглядит нападающим с целым набором разнообразных качеств. Любопытно, реализует ли игрок свой потенциал и сможет ли "Кайрат" довести очередного воспитанника до высокого уровня.