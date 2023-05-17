Звезда сборной Италии объяснил вылет "Милана" из Лиги чемпионов

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Сегодня 10:50
©football-italia.net

Известный в прошлом футболист сборной Италии, а ныне технический директор "Милана" Паоло Мальдини разобрал вылет команды из Лиги чемпионов. Он отметил, что выход в полуфинал турнира уже был большим достижением. По его мнению, клуб еще не готов вести борьбу на два фронта. 

"Сезон еще не закончен, так как мы должны попытаться попасть в четверку лучших в Серии А. Выход в полуфинал Лиги чемпионов был большим и неожиданным достижением. Но, конечно, поражение именно от "Интера" делает ситуацию более болезненной. Возможно, то, как играет "Интер", вызывает у "Милана" проблемы, хотя в последние недели у нас были проблемы с командами и более низкого уровня. Пока мы не готовы к тому, чтобы справляться с двумя турнирами. Но если мы хорошо проведем оставшиеся три игры в Серии А и выйдем в Лигу чемпионов, то это будет отличный сезон", - цитирует Мальдини Football Italia.

Напомним, что "Милан" проиграл "Интеру" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. 

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Метки:
Лига чемпионов Милан ФК Интер

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