Зарубежный клуб казахстанского футболиста прошел дальше в Лиге чемпионов

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Сегодня 09:49

Молдавский "Шериф", за который выступает 18-летний казахстанский футболист Данил Анкудинов, одержал победу над боснийским "Зриньски" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Кишиневе завершилась со счетом 1:0. На 22-й минуте игрок "Зриньски" Игор Савич забил в свои ворота.

В первом матче команды сыграли в нулевую ничью. Таким образом, "Шериф" прошел в следующий раунд, где встретится с победителем пары "Марибор" (Словения) - "Шахтер" (Солигорск, Беларусь).

Отметим, что Анкудинов в заявку на матч не попал. 

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проведение матчей под эгидой организации на территории Приднестровья. Игра была перенесена в Кишинев.

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Метки:
Анкудинов Данил Лига чемпионов

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