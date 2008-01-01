"Ювентус" в гостях разгромил "Барселону" в матче с участием Месси, дублем Роналду и незасчитанным голом

Туринский "Ювентус" одержал уверенную победу в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов над "Барселоной", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Испании на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Стоит отметить, что звездные футболисты команд Криштиану Роналду и Лионель Месси вышли в стартовых составах. Только аргентинец результативными действиями не отметился, а португалец оформил дубль, дважды пробив пенальти - на 13-й и 52-й минутах.

Еще один гол в составе "Ювентуса" в ворота "Барселоны" на 20-й минуте забил Вестон Маккенни. Также на 75-й минуте четвертый матч хозяевам отправил Леонардо Бонуччи, но взятие ворот не было засчитано после просмотра VAR из-за офсайда.

На второй добавленной к матчу минуте Роналду был заменен на Федерико Кьеза, а Месси отыграл весь матч.

Отметим, что "Ювентус" и "Барселона" уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, но имели равное количество очков. Теперь же туринский клуб занял первое место в группе G.

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