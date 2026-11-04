Каталонская "Барселона" разгромила английскую "Астон Виллу" в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, завершилась со счётом 3:0.

Сначала Ламин Ямаль вывел хозяев вперёд на 7-й минуте. Затем отличился Рафинья, оформивший дубль на 52-й и 64-й минутах соответственно.

Благодаря этому успеху "сине-гранатовые" набрали девять очков и занимают второе место в турнирной таблице, Подопечные Унаи Эмери, у которых столько же баллов, располагаются на третьей строчке.

Следующую игру в Лиге чемпионов "Астон Вилла" проведёт на выезде с турецким "Галатасараем" 24 ноября, а "Барселона" на следующий день встретится в гостях с азербайджанским "Сабахом".