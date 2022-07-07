"Я доволен, но...". Тренер "Тобола" прокомментировал старт в Лиге чемпионов

Главный тренер костанайского "Тобола" Милан Миланович подвел итоги первого матча против венгерского "Ференцвароша" в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Спасибо болельщикам за поддержку. Если говорить об игре, жалко, что мы сегодня не забили. Стартовые 20-25 минут первого тайма очень хорошо играли, и второй тайм начали хорошо. В концовке тоже было пару моментов, в которых могли забивать. Я доволен, так как соперник – сильный. В "Ференцвароше" много легионеров, и они хорошо играют в футбол.

Это был только "первый тайм", а "второй" будет в Будапеште. Попробуем снова хорошо закрыть им центр поля, а также лучше создавали опасные моменты. Надеюсь, мы проведем хороший анализ, чтобы подготовиться к следующей игре", - сказал Миланович на пресс-конференции.

Ранее о матче высказался его коллега из "Ференцвароша" Станислав Черчесов.

Напомним, ответная игра состоится 13 июля в Будапеште. В случае выхода во второй отборочный раунд Лиги чемпионов "Тобол" встретится с победителем пары "Слован" (Словакия) - "Динамо" Батуми (Грузия).

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