Вынесено решение по скандальному матчу Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир"

Матч группового этапа Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и "Истанбул Башакшехир", который был прерван из-за расистского скандала, будет доигран 9 декабря, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Франс Пресс.



Матч шестого тура группы Н в Париже был прерван на 16-й минуте. Одно из решений главного арбитра встречи Овидиу Хацегана вызвало бурную реакцию на скамейке турецкого клуба. Судья обратился за разъяснениями к помощнику, тот указал на Демба Ба, назвав игрока "negru". Одно из значений этого слова в переводе с румынского - "черный".



Это вызвало реакцию всей команды, включая помощника тренера, экс-игрока сборной Камеруна Пьера Вебо. Как утверждается в официальном аккаунте турецкого клуба в Twitter, четвертый арбитр оскорбил на расовой почве и камерунца. Вебо покидал поле, громко спрашивая у арбитра, за что тот обратился к нему, используя расистское слово.



В итоге обе команды покинули поле.



"Наши игроки решили не возвращаться на поле. Встреча будет доиграна в среду и начнется с того времени, на котором была прервана", - сказал представитель турецкого клуба.