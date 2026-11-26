Вратарь "Ливерпуля" Алисон Беккер стал первым голкипером в истории английского клуба, отдавшим голевую передачу в матче Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta.

Это произошло в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге", который завершился со счётом 3:0 в пользу "Ливерпуля".

На 82-й минуте игры Алиссон выбил мяч на половину поля соперника, где Александр Исак принял его и оформил дубль.

По данным Opta, ни один другой вратарь "Ливерпуля" не отдавал голевых передач в матчах Лиги чемпионов. Таким образом, Алиссон Бекер стал первым голкипером мерсисайдцев, записавшим на свой счёт ассист в турнире.

Всего для Алиссона этого четвертая голевая передача за клуб. Три предыдущие случились в матчах английской премьер-лиги, и каждый раз после паса бразильца забивал Мохамед Салах.

По итогам встречи "Ливерпуль" набрал 12 очков и поднялся на пятое место в общей таблице турнира. "Брюгге" с девятью баллами располагается на 13-й позиции.



