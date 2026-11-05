Мадридский "Реал" одержал волевую победу над греческим АЕКом в матче общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Команда Жозе Моуринью дважды уступала сопернику по ходу встречи, но сумела вырвать три очка благодаря голу Федерико Вальверде в компенсированное время.

Счёт на 12-й минуте открыл полузащитник АЕКа Абубакари Койта. Однако ещё до перерыва "Реал" восстановил равновесие усилиями Джуда Беллингема, отличившегося на 32-й минуте.

Во втором тайме греческий клуб вновь вышел вперёд: на 75-й минуте ворота мадридцев поразил защитник Ставрос Пилиос. Но уже спустя три минуты Килиан Мбаппе сравнял счёт. Развязка наступила на 90+2-й минуте, когда Федерико Вальверде забил победный мяч и принёс "сливочным" драматичную победу.

После четырёх туров АЕК с тремя очками занимает 29-е место в общей таблице Лиги чемпионов. "Реал" с 12 баллами располагается на второй строчке.

В пятом туре, который состоится 24 ноября, АЕК встретится с "Комо", а мадридский клуб сыграет с ПСВ.