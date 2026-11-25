Вингер "Реала" Винисиус Жуниор забил за мадридский клуб впервые за три месяца, передают Vesti.kz.

Винисиус прервал голевую засуху

Бразилец отличился на 87-й минуте матча с нидерландским ПСВ в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:1). Это лишь второй гол бразильца за "Реал" в нынешнем сезоне.

До этого Винисиус не забивал за "сливочных" с 26 августа – тогда он поразил ворота "Сосьедада" в матче Ла Лиги (4:1). Безголевая серия бразильца продлилась 11 матчей.

Список бомбардиров

Гол в ворота ПСВ стал для Винисиуса 35-м за "Реал" в Лиге чемпионов. Бразилец сравнялся по этому показателю с легендарным Ференцем Пушкашем – теперь они делят пятую строчку в списке лучших бомбардиров клуба в истории Лиги чемпионов.

Выше в рейтинге располагаются только Криштиану Роналду (105), Карим Бензема (78), Рауль (66) и Альфредо ди Стефано (49).

Достижения Винисиуса в "Реале"

26-летний Винисиус Жуниор перешёл в "Реал" в 2018 году из бразильского "Фламенго". В составе мадридцев он завоевал 14 трофеев, в том числе трижды выиграл чемпионат Испании и дважды Лигу чемпионов.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2032 года, а рыночная стоимость футболиста составляет 130 миллионов евро.



