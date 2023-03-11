В ПСЖ назвали виновных в вылете из Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Вчера 23:42
©ФК "Бавария"

Бывший игрок "Пари Сен-Жермена" Жером Ротен высказался о вылете французского клуба из Лиги чемпионов, а также назвал имена футболистов, с которыми следует расстаться, сообщают Vesti.kz. Парижане выбыли на стадии 1/8 финала, уступив мюнхенской "Баварии" (0:1, 0:2).

"В первую очередь я виню игроков. Я больше не хочу их видеть, и я хочу, чтобы они поняли. Тот факт, что у них трехлетние или четырехлетние контракты, не означает, что клуб должен быть в плену у этих игроков. Маркиньос, Верратти, если вы так любите ПСЖ, то убирайтесь, ребята!

В больших клубах всегда есть исполнительные игроки, именно они выводят команду на самый высокий уровень. Проблема в том, что в ПСЖ у них ничего не получается.

Там как будто вечная перезагрузка, каждый год я чувствую, что веду одни и те же шоу. Я начинаю уставать от того, что происходит. Мне больно видеть клуб в таком состоянии. Но я говорю себе, что потребуется даже больше, чем революция, чтобы изменить ситуацию", – сказал Ротен в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC.

 

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Метки:
ПСЖ Лига чемпионов

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