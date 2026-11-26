В "Манчестер Сити" возникли разногласия на фоне новостей о финансовых махинациях, а беспокойство игроков усилилось после ничьей с "Наполи" (2:2) в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Touchline.

Неудачный результат продолжил непростую серию команды. В пяти последних матчах во всех турнирах манчестерский клуб одержал лишь одну победу.

По информации источника, нынешняя атмосфера в раздевалке заметно отличается от той, что была при Хосепе Гвардиоле. Игроки обеспокоены возможными серьёзными последствиями для клуба, а некоторые футболисты уже рассматривают вариант ухода.

После 11 туров английской премьер-лиги "Манчестер Сити" занимает третье место, набрав 22 очка. Отставание от лидирующего "Арсенала" составляет шесть баллов.