Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил о возбуждении дисциплинарных дел в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые до сих пор не покинули проект Суперлиги.

"После расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги, против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА", - информирует официальный сайт УЕФА.

Между тем El Partidazo de COPE сообщает, что УЕФА собирается дисквалифицировать "Барселону", "Реал" и "Ювентус" из Лиги чемпионов в следующем сезоне. По данным источника, помимо дисквалификации, на клубы может быть наложен серьезный денежный штраф. Отмечается, если санкции будут введены, то эти три клуба обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В свою очередь Football Espana пишет, что "Реал Сосьедад", "Реал Бетис" и "Наполи" могут заменить вышеуказанные клубы в Лиге чемпионов.

По данным источника, это может произойти в том случае, если УЕФА решит дисквалифицировать "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге, а Спортивный арбитражный суд (CAS) при обжаловании этого решения со стороны клубов, встанет на сторону УЕФА.

"Реал Сосьедад" и "Бетис" заняли пятое и шестое место по итогам сезона Ла Лиги. А "Наполи" финишировал пятым в Серии A.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования. Только "Барселона", "Реал" и "Ювентус" до сих пор не объявили о своем выходе из турнира.

"Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Милан", "Атлетико", "Интер" договорились с УЕФА о реинтеграции.

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