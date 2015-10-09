УЕФА вынес решение по главному тренеру "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик и его ассистент Маркус Зорг смогут руководить командой в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Ранее оба тренера были дисквалифицированы на один матч за инциденты после ответного полуфинала против "Интера" на "Джузеппе Меацца", но УЕФА частично удовлетворил апелляцию клуба и снял с них наказание.

Дисквалификация снята, но под наблюдением

Ханси Флик получил штраф 20 000 евро и один матч дисквалификации за удар по скамейке и обвинения в адрес судьи Шимона Марчиняка в пользу "Интера". Ассистент Маркус Зорг получил аналогичное наказание. Теперь финансовая часть штрафа остаётся, а дисквалификация отменена. УЕФА установил годичный период наблюдения: при повторных нарушениях последует более серьёзное наказание.

Боевой состав к старту Лиги чемпионов

"Барселона" подходит к старту в Лиге чемпионов с полным составом игроков, включая недавно вернувшегося Тьяго Алькантару, который примет участие в матчах до конца сезона в роли тактического специалиста.

Ближайшие испытания "Барсы"

После первой паузы на матчи сборных команда Флика проведёт домашний матч против "Валенсии" (15 сентября), а затем сыграет с "Ньюкаслом" в Англии (18 сентября). Победа в первом европейском матче станет важным шагом к выходу в плей-офф Лиги чемпионов.