Спасение голкипера сборной Казахстана по футболу и азербайджанского "Сабаха" Стаса Покатилова в домашнем матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны" вошло в число лучших по итогам игрового дня, передают Vesti.kz.

Эпизод произошёл на 21-й минуте встречи в Баку, когда счёт ещё не был открыт. Полузащитник гостей Педри нанёс опасный удар по воротам хозяев, однако 33-летний казахстанский вратарь в эффектном прыжке среагировал и перевёл мяч на угловой. Пресс-служба УЕФА включила этот сейв в пятерку лучших спасений игрового дня, опубликовав видеоподборку в своих официальных соцсетях.

Покатилов вывел "Сабах" на поле с капитанской повязкой и совершил за матч девять сейвов, азербайджанский клуб уступил "сине-гранатовым" со счётом 1:4. У гостей дубль оформил Энтони Гордон, ещё по мячу забили Карим Адейеми и Габриэл Жезус, а в составе хозяев отличился Джой-Ланс Микелс.

После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов "Сабах" с тремя баллами располагается в нижней части турнирной таблицы (33-е место), тогда как "Барселона" набрала 12 очков и идёт на четвёртой строчке.

В следующем туре, который пройдёт 8 декабря, азербайджанский клуб сыграет на выезде с "Вильярреалом", а каталонцы встретятся на своём поле с "Манчестер Сити".