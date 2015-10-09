УЕФА назвал состав "Кайрата" на матч ЛЧ и предупредил алматинский клуб

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал ориентировочные составы "Копенгагена" и "Кайрата" на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, а также напомнил, кто из игроков "висит" на карточке, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт сегодня, 26 ноября, в Копенгагене и начнётся в 22:45 по времени Астаны.

Прямая трансляция выездного матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

🔹 Состав "Копенгагена": Котарски; Судзуки, Перейра, Хацидиакос, Лопес; Ларссон, Лерагер, Мадсен, Роберт; Корнелиус, Эльюнусси.

🔹 Не сыграют: Дилейни (колено), Хейер (не уточняется), Маттссон (голеностоп), Мелинг (не уточняется)

🔹 Под вопросом: нет.

🔹 "Висят" на карточке: Лерагер, Лопес.

🔹 Состав "Кайрата": Анарбеков; Мрынский, Мартынович, Сорокин, Мата; Громыко, Арад, Глазер, Сатпаев; Эдмилсон, Жоржинью.

🔹 Не сыграют: нет.

🔹 Под вопросом: нет.

🔹 "Висят" на карточке: Арад, Жоржинью, Сатпаев.

Ранее ИИ назвал точный счёт пятого матча "Кайрата" в Лиге чемпионов.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов:

🔹 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (22:45)

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)

🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)

🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)