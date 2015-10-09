Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 15:00
 

УЕФА назвал состав "Кайрата" на матч ЛЧ и предупредил алматинский клуб

  Комментарии

УЕФА назвал состав "Кайрата" на матч ЛЧ и предупредил алматинский клуб Фото: ©Depositphotos/Luisangel70

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал ориентировочные составы "Копенгагена" и "Кайрата" на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, а также напомнил, кто из игроков "висит" на карточке, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт сегодня, 26 ноября, в Копенгагене и начнётся в 22:45 по времени Астаны.

Прямая трансляция выездного матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

🔹 Состав "Копенгагена": Котарски; Судзуки, Перейра, Хацидиакос, Лопес; Ларссон, Лерагер, Мадсен, Роберт; Корнелиус, Эльюнусси.
🔹 Не сыграют: Дилейни (колено), Хейер (не уточняется), Маттссон (голеностоп), Мелинг (не уточняется)
🔹 Под вопросом: нет.
🔹 "Висят" на карточке: Лерагер, Лопес.

🔹 Состав "Кайрата": Анарбеков; Мрынский, Мартынович, Сорокин, Мата; Громыко, Арад, Глазер, Сатпаев; Эдмилсон, Жоржинью.
🔹 Не сыграют: нет.
🔹 Под вопросом: нет.
🔹 "Висят" на карточке: Арад, Жоржинью, Сатпаев.

Ранее ИИ назвал точный счёт пятого матча "Кайрата" в Лиге чемпионов.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов:

🔹 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (22:45)
🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)
🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)
🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
5 Челси 5 3 1 1 12-6 10
6 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
7 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
8 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
9 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
10 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
11 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
12 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
13 Байер 5 2 2 1 8-10 8
14 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
15 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
16 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
17 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
18 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
19 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
20 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
21 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
22 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
23 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
24 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
25 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
26 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
27 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
30 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
31 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
32 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Дания, Копенгаген   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 22:45   •   не начат
Копенгаген
Копенгаген
(Копенгаген)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Копенгаген
Ничья
Кайрат
Проголосовало 431 человек

