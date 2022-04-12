Участник Лиги чемпионов понесет наказание из-за поведения болельщиков

Испанский "Атлетико" наказан частичным закрытием трибун на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", сообщает "Р-Спорт".

Такое решение апелляционный комитет УЕФА вынес за дискриминационное поведение болельщиков мадридского клуба в первой выездной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити".

В ответной четвертьфинальной игре "Атлетико" будет обязан закрыть часть своего стадиона как минимум на 5000 мест. Также мадридский клуб разместит баннер "Нет расизму" с логотипом УЕФА.

Напомним, что в первом матче "Сити" выиграл со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Мадриде в ночь с 13 на 14 апреля.

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